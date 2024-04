HamKams måltørke over sju timer etter nytt knepent tap: – Må finne ut av det veldig snart

Ikke siden åpningsrunden mot KFUM Oslo har HamKam hatt en ligascoring å vise til. Tørken har tatt seg opp i hele 438 minutter.

Hamar-klubben står med ett fattig poeng etter å ha tapt alle sine fire siste kamper med 0-1.

– Vi sliter med å skape store sjanser, og det lugger litt når vi er innenfor 20 meter. Dette må vi finne ut av veldig snart, for vi kan ikke havne altfor langt bakpå, sa HamKam-spissen Pål Alexander Kirkevold til TV 2 etter nederlaget.

Selv har han gått 16 kamper uten å score i Eliteserien. Kirkevolds siste mål kom da han scoret to ganger mot Aalesund i august i fjor.

Søndag fikk Godset med seg alle poengene fra Briskeby for første gang på 48 år. Jesper Taajes hodemål kom like før hvilen da han rev seg løs og stanget inn Herman Stengels presise hjørnespark.

Scoringen var forsvarsspillerens første i 2024.

– Deilig at den endelig satt, sa Taaje til TV 2 i pausen.

Annullert

Førsteomgangen var jevnspilt, men HamKam-angrepet var for upresist.

– Det er for svakt av oss. Vi kommer til fine situasjoner, men tar for dårlige valg og har hatt for dårlig skuddkvalitet, sa HamKam-kaptein Fredrik Sjølstad etter de første 45 minuttene.

Kampen var Sjølstads første siden han ble ankeloperert i februar.

Fire minutter etter sidebytte trodde Lars Vilsvik at han hadde doblet Godset-ledelsen, men VAR annullerte kontringsmålet for offside.

– Klart best

HamKam-trener Jakob Michelsen gjorde et trippelbytte da det gjensto en snau halvtime. Kirkevold var blant dem som ble tatt av etter en tam forestilling.

På tampen var innbytter Oliver Kjærgaard nær å redde 1-1. Avslutningen ble slått unna av en Per Kristian Bråtveit i full strekk.

Strømsgodset har tre strake seirer og sanket ni poeng så langt i sesongen.

– Vi har fått en bra poengfangst. I dag var vi klart best, men synd at vi ikke kunne avgjøre det på slutten. Vi kjempet det inn, sa Gustav Valsvik.

Førstkommende onsdag skal både HamKam og Strømsgodset spille 2. runde i cupen. Det skjer mot henholdsvis Elverum og Jerv. Fire dager senere ruller seriefotballen videre.

Da skal HamKam møte Lillestrøm borte, mens Godset tar imot Kristiansund.

Kampfakta

Eliteserien, runde 4

HamKam – Strømsgodset 0-1 (0-1)

3107 tilskuere

Mål: 0-1 Jesper Taaje (43).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Elias Hoff Melkersen, Strømsgodset.

Lagene:

HamKam (3-4-2-1): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad (Brynjar Ingi Bjarnason fra 62.), John Olav Norheim – Snorre Strand Nilsen (Gard Simenstad fra 62.), William Kurtovic, Kristian Onsrud (Oliver Kjærgaard fra 80.), Vegard Kongsro – Niklas Ødegård (Tore Sørås fra 72.), Moses Mawa – Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 62.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik, Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi, Logi Tómasson – Marko Farji (Jonas Therkelsen fra 72.), Eirik Ulland Andersen (Marcus Mehnert fra 84.) – Elias Hoff Melkersen (Samuel Silalahi fra 90.).

Øvrige resultater: HamKam – Strømsgodset 0-1, Brann – Odd 2-0, Haugesund – Rosenborg 1-3, Kristiansund – Tromsø 1-0, Sandefjord – Lillestrøm 0-1, Sarpsborg – KFUM Oslo 0-2, Viking – Fredrikstad 1-1, Bodø/Glimt – Molde 1-1.

