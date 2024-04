HamKams målkrise fortsatte mot Godset – spilt over sju timer uten å score

Ikke siden åpningsrunden mot KFUM Oslo har HamKam hatt en ligascoring å vise til. Tørken har tatt seg opp i hele 438 minutter.

Hamar-klubben står med ett fattig poeng etter å ha tapt alle sine fire siste kamper med 0-1.

Søndag fikk Godset med seg alle poengene fra Briskeby takket være Jesper Taajes hodemål. Det kom på en corner like før hvilen. Han rev seg løs i boksen og kunne uhindret stange inn Herman Stengels presise hjørnespark.

Scoringen var forsvarsspillerens første i 2024.

– Deilig at den endelig satt, sa Taaje til TV 2 i pausen.

Annullert

Førsteomgangen var jevnspilt, men HamKam-angrepet var for upresist.

– Det er for svakt av oss. Vi kommer til fine situasjoner, men tar for dårlige valg og har hatt for dårlig skuddkvalitet, sa HamKam-kaptein Fredrik Sjølstad etter de første 45 minuttene.

Kampen var Sjølstads første siden han ble ankeloperert i februar.

Fire minutter etter sidebytte trodde Lars Vilsvik at han hadde doblet Godset-ledelsen, men VAR annullerte kontringsmålet for offside.

Iskald

HamKam-trener Jakob Michelsen gjorde et trippelbytte da det gjensto en snau halvtime. Pål Alexander Kirkevold var blant dem som ble tatt av. Spissen har gått 16 kamper uten å score i Eliteserien.

Kirkevolds siste mål kom da han scoret to ganger mot Aalesund i august i fjor.

Strømsgodset var uhyre nær sitt andre mål på en flott kontring rett før slutt, men Elias Melkersen blåste ballen over etter glitrende løp og pasning fra Marcus Mehnert.

På tampen var innbytter Oliver Kjærgaard nær å redde 1-1. Avslutningen ble slått unna av en Per Kristian Bråtveit i full strekk.