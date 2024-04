Kongvinger vant toppkampen mot Levanger – Sogndal overtok serieledelsen

To seirer og to uavgjort gjør at Kongsvinger passerte Levanger i 1. divisjon fotball menn med åtte poeng på fire kamper. Tross hjemmetapet holder Levanger 3.-plassen på målforskjell i kamp med flere andre lag på samme poengsum.

Kongsvinger var nådeløs i starten av oppgjøret mot nordtrønderne. Noa Williams scoret etter bare tre minutter, og Ludvig Langrekken fulgte opp bare sju minutter senere. Sanel Bojadzic reduserte 12 minutter ut i 2. omgang.

Sogndal er også ubeseiret i årets serie, og med 1-0 hjemme mot Moss overtok de tabelltoppen. Felix Eriksson ble matchvinner med fulltrefferen etter 71 minutter.

Egersund vant 3-1 hjemme og tok sin annen seier på tre forsøk. Det opprykkede laget fra Rogaland har ennå ikke tapt og har sju poeng, men med én kamp mindre spilt enn tetlagene er Egersund på 4.-plass. Stian Michaelsen, Henrik Falchener og Magnus Dahlny scoret for hjemmelaget.

Start lå an til å ta sesongens første seier da de lenge ledet 1-0 mot Sandnes Ulf hjemme i bunnkampen etter scoring av Eirik Schulze, men så dukket veteranen Tommy Høiland opp og ordnet 1-1 på overtid.

Øvrige resultater: Ranheim - Åsane 2-2 og Raufoss - Bryne 0-1.

Reidar Sollie: Lyn mot Vålerenga ble en fotballfest ingen forlot som tapere (+)