Både Luton og Sheffield United ydmyket i målkalas på hjemmebane

Som følge av semifinaler i FA-cupen var det bare to kamper i lørdagens klokken 16-runde i Premier League. Det var likevel to kamper av stor betydning i bunnstriden.

Luton hadde en enestående mulighet til å ta tre livsviktige poeng i nedrykksstriden, og på samme tid dra Brentford inn i nedrykkskampen, men fikk det på ingen måte til på eget gress.

Yoane Wissa ble første omgangs store spiller da han først banket inn 0-1 på vakkert vis, før samme mann la på til 0-2 like før pause.

Etter pause ble det heller ikke bedre for Luton. Etter timen spilt headet Ethan Pinnock inn 0-3 før Keane Lewis-Potter økte minuttet etterpå. Kevin Schade gjorde ydmykelsen komplett da han scoret det femte målet for gjestene like før slutt.

Luke Berry skaffet Luton et trøstemål på overtid og reduserte til 1-5 som også ble resultatet.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

For Luton betyr hjemmetapet at det kan bli en luke opp til trygg plass, hvis et av lagene vinner nøkkelkampen mellom Everton og Nottingham Forest søndag.

Bunnoppgjør

Lenger nord på balløya ble det spilt et realt bunnoppgjør da Sheffield United fikk besøk av Burnley. De to har fått det meget vanskelig etter fjorårets opprykk, og har slitt i bunnen hele sesongen.

Dermed var dette virkelig en mulighet for et av lagene å gi seg selv en ørliten sjanse for overlevelse på Englands øverste nivå.

Like før pause fikk Burnley kampens første mål litt imot spillets gang da Jacob Bruun-Larsens skudd fikk en retningsforandring og gikk i mål. Minutter etterpå la Lorenz Assignon på til 0-2 til gjestene.

Etter pause fortsatte målshowet da Gustavo Hamer satt inn en lekker redusering for vertene. Det skulle vise seg å bare være et trøstemål da Lyle Foster først la på til 1-3 til Burnley, før innbytter Jóhann Berg Gudmundsson scoret på sin første involvering og økte ledelsen til 1-4.

Sander Berge spilte hele kampen for Burnley.

Liten mulighet

Tapet gjør at det nesten bare er teoretiske muligheter som kan gjøre at Sheffield United beholder plassen.

For Sander Berge og Burnley betyr det at de overraskende nok har gitt seg selv en liten sjanse for overlevelse med fire serierunder igjen å spille. Nå er det tre poeng opp til Nottingham Forest på trygg plass.

Nottingham Forest skal som sagt på besøk til Everton søndag i det som blir en nøkkelkamp i bunnstriden.

