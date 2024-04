Maanum kan gjøre comeback etter kollapsen søndag: – Alt går bra

Maanum falt om og ble liggende på gresset på overtid i ligacupfinalen mot Chelsea for snart tre uker siden. Hendelsen satte en støkk i både lagvenninner og andre.

Svenske Eidevall forklarer at Maanum overvåkes medisinsk mens hun gradvis gjør seg klar for å komme tilbake på banen.

– Alt går bra for øyeblikket, men vi må holde oss til protokollen og prosessen. Og så håper vi selvsagt at hun kan være tilgjengelig for å spille søndag, sa Eidevall på fredagens pressekonferanse.

Søndag tar Arsenal imot Leicester som ligger på 9.-plass på tabellen.

Maanums kollaps i ligacupfinalen skjedde mens ballen var et annet sted. Hun fikk raskt medisinsk behandling og var ved bevissthet da hun ble båret ut. Siden har hun vært gjennom omfattende tester, og legene fant ingen feil med hjertet hennes.

Maanum mistet landslagets EM-kvalifiseringskamper mot Finland og Nederland.

Arsenal ligger på 3.-plass i serien med seks poeng opp til tittelrivalene Manchester City og Chelsea.

