Palestinas fotballforbund krever at Israel utestenges av Fifa

Det kommer fram i et forslag Palestinas fotballforbund (PFA) vil legge fram for Fifa-kongressen i Bangkok 17. mai.

Torsdag får NTB bekreftet fra Fifa at Palestinas fotballforbund får taletid på kongressen, der man også skal diskutere innkomne forslag fra de nasjonale forbundene.

Palestinerne anklager Israel blant annet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas statutter.

Videre oppfordres Fifa til å presse Israels fotballforbund (IFA) når det gjelder den påståtte diskrimineringen og rasismen, samt at man fortsatt inkluderer lag fra de okkuperte palestinske områdene i sin egen liga.

PFA ber Fifa om å ta i bruk artikkel 4 i sine egne vedtekter, som strengt forbyr «enhver form for diskriminering mot et land … eller en folkegruppe», og de sier at ethvert brudd på disse forpliktelsene kan straffes med «suspensjon eller utelukkelse».

Viser til «rasistisk» klubb

I forslaget lister PFA også opp en rekke eksempler som indikerer at IFA har unnlatt å ta grep mot diskriminering og rasisme i egen liga, noe de mener utgjør et direkte brudd på artikkel 3 i Fifa-vedtektene.

«Det klareste eksempelet på dette er Beitar Jerusalem FC, en israelsk profesjonell fotballklubb fra Jerusalem og medlem av den israelske ligaen. Som rapportert i The Economist: «Fotballklubbens supportere synger stolt om hvordan det er «det mest rasistiske laget» i Israel. De roper skjellsord som «terrorist» mot arabere som spiller for motstanderlagene. Selv om arabere utgjør 21 prosent av befolkningen i Israel, har Beitar aldri hatt en på banen selv, for å holde seg til fansens påstand om at de er «for evig rene»», skriver PFA.

PFA hevder også at israelske fotballklubber åpenlyst hindrer arabere å komme seg inn i klubbene deres, og at grov vold blir behandlet som disiplinære lovbrudd og håndtert internt av IFA.

Stygge tall

Det palestinske forbundet fortsetter med å liste opp skader og problemer som er påført fotballen i Gaza av israelske angrep.

«All fotballinfrastruktur i Gaza er enten ødelagt eller alvorlig skadd, inkludert det historiske Al-Yarmuk-stadionet, som den israelske okkupasjonen gjorde om til en konsentrasjonsleir», hevder PFA.

De skriver også at enhver palestinsk søknad om lisens til å bygge opp idrettsanlegg på Vestbredden avvises rutinemessig av Israel.

Forslaget framhever også grusomhetene som har skjedd i krigen mellom Israel og Hamas.

«Siden starten av Israels krig mot Gaza er minst 39.178 sivile drept i Gaza, blant dem minst 14.622 barn, mens 73.300 er såret. 425 er drept på Vestbredden … Per 11. mars 2024 var minst 92 fotballspillere, inkludert 23 unge juniorer, blitt drept», heter det blant annet.

Israels krig i Gaza har pågått siden 7. oktober.