Det opplyser Sky Sports som er på dagens trening. Kanalen forteller videre at noen av Arsenals spillere startet dagen på treningsrommet, så det at Ødegaard er ute på gresset er godt nytt for Arsenal-fansen.

Ødegaard tuslet av banen etter 77 minutter mot Aston Villa i helgen.

– Han hadde et problem med beinet, det er årsaken (til at han ble tatt av), sa Arsenal-sjef Mikel Arteta, ifølge BBC.

Onsdag kveld møtes Bayern München og Arsenal. Det første oppgjøret endte 2–2 i London.