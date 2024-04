Isnes-seier mot gamleklubben – effektivt Strømsgodset slo KFUM 3-1

Godset vant relativt komfortabelt etter en tidlig og en sen scoring i første omgang. Herman Stengel scoret to ganger og fikset seier for vertene og trener Jørgen Isnes, som møtte igjen klubben han trente til og med 2022.

KFUM så ut til å få et lite temposjokk i åpningen av begge omganger og brukte noe tid på å etablere spill. Allerede etter seks minutter satt også den første scoringen for Godset da et fint angrep ble avsluttet med at Eirik Ulland Andersen plasserte ballen i mål på pasning fra Marko Farji.

«Kåffa» så ut til å få tenning av baklengsmålet, og vertene tok grep og fikk satt Strømsgodset under stadig press. Hjemmelaget vant en rekke dødballer, men uten å omsette det i scoring mot de solide midtstopperne Gustav Valsvik og Jesper Taaje.

Nådeløst

Man fikk en følelse av at KFUM nærmet seg utligning, men i stedet scoret Godset i det 42. minutt da vertenes kaptein, Robin Rasch, headet ballen tilbake i eget felt fra presset posisjon. Logi Tómasson vippet ballen unna Momodou Njie og skjermet den til Stengel, som avsluttet kvikt og smart i nærmeste hjørne.

– Vi er litt for lave litt for lenge, og så klarer vi ikke å ta vare på ballen. Men 2-0 må vi si oss fornøyd med, sa Stengel til TV 2 i pausen.

KFUM-spillerne mente tilsynelatende at 2-0-målet burde ha vært annullert for en høy fot på Tomasson.

– Jeg tør ikke å gå inn ordentlig når foten hans er så høy, sa Njie.

Heftig press

Etter sidebytte skapte Godset to store sjanser i åpningsminuttene, men KFUM skulle igjen spille seg gradvis til et overtak. Simen Hestnes tok ansvar og hamret ballen inn i lengste hjørne etter 65 minutter.

Scoringen tente en gnist hos KFUM-spillerne, og Sverre Sandal kom nær utligning få minutter senere. Deretter vartet Per Kristian Bråtveit opp med en kjemperedning som sørget for fortsatt Godset-ledelse.

KFUM hadde slått tilbake og sikret uavgjort både mot HamKam og Kristiansund, men klarte det ikke i sin tredje eliteseriekamp tross et vedvarende press den siste halvtimen.

I stedet skulle Stengel punktere kampen etter 85 minutter. Han ble perfekt frispilt av Andersen og scoret på returen etter at Emil Ødegaard stoppet det første skuddforsøket.

Til helgen skal Godset spille borte mot HamKam, mens KFUM gjester Sarpsborg. 28. april får Kåffa omsider spille på egen hjemmebane på Ekeberg. Da kommer Brann på besøk.

---

FAKTA

Eliteserien menn tirsdag, 3. runde:

KFUM Oslo – Strømsgodset 1-3 (0-2)

Intility Arena: 2943 tilskuere.

Mål: 0-1 Eirik Ulland Andersen (7), 0-2 Herman Stengel (42), 1-2 Simen Hestnes (66), 1-3 Stengel (85).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Kreshnik Krasniqi, Strømsgodset.

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie (Teodor Berg Haltvik fra 86.), Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch, Haitam Aleesami (David Hickson fra 60.) – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 60.), Petter Nosa Dahl (Moussa Njie fra 80.) – Johannes Hummelvoll Nuñez (Mame Mor Ndiaye fra 60.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik (Dadi Dodou Gaye fra 80.), Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi (Andreas Heredia-Randen fra 90.), Logi Tómasson – Marko Farji (Marcus Mehnert fra 80.), Eirik Ulland Andersen (Fredrik Ardraa fra 90.) – Elias Hoff Melkersen (Jonas Therkelsen fra 63.).

---