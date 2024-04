Selvik hylles da Haugesund revansjerte cupflausen med TIL-seier

Sory Diarras hodestøt etter et hjørnespark og Egil Selviks redninger ble forskjellen mellom lagene i det som ble en sjansefattig kamp i Tromsø. Haugesund tok sin andre strake borteseier i ligaen og har med det fått en god start på eliteseriesesongen.

For Tromsø er fasit null poeng etter to kamper og sisteplass på tabellen. «Gutan» har riktignok en kamp mindre spilt enn de fleste lagene.

Óskar Thorvaldsson og hans Haugesund hadde noe å revansjere etter at de gikk på et sensasjonelt cuptap mot fjerdedivisjonslaget Torvastad i midtuken. Cupbomben var et faktum etter at Torvastads keeper reddet fire straffespark.

Selvik hylles

Kveldens kamp skulle også handle om en keeper. Egil Selvik har vært fast inventar i Ståle Solbakkens landslagstropper og viste hvorfor da han leverte flere gode redninger og godt spill i søndagens kamp.

– Han er den store helten hvis Haugesund klarer å vinne dette. De redningene han hadde i 1. omgang, var det høy, høy klasse over, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Han er en offensiv keepertype jeg tror Óskar Thorvaldsson setter pris på å ha i laget sitt, fortsatte Mathisen.

Gjestene fra Rogaland fikk best tenkelig start da Diarra fikk stå helt alene på en Haugesund-corner og heade ballen i mål.

Sjansefattig

Senere hadde både Vegard Erlien og Lasse Nordås store muligheter for hjemmelaget, men ingen av de klarte å overliste Selvik i Haugesund-målet.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Andreomgang ble sjansefattig, men Tromsø klarte likevel å legge et visst trykk på Haugesund i sluttminuttene. Markus Johnsgård hadde en kjempesjanse like før slutt, som ble blokkert av et solid Haugesund-forsvar.

Hjemmelaget klarte likevel ikke å finne de virkelig store mulighetene og måtte med det se at årets andre strake tap ble et faktum.

Neste uke møter Tromsø Kristiansund borte, mens Haugesund får besøk av Rosenborg.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 3

Tromsø – Haugesund 0-1 (0-1)

Romsaa Arena, 4031 tilskuere.

Mål: 0-1 Sory Diarra (10).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Runar Norheim, Felix Winther, Tromsø, Sebastian Tounekti, Anton Logi Lúdvíksson, Bruno Leite, Mikkel Hope, Claus Niyukuri, Haugesund.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Vetle Skjærvik, Christophe Psyché (Isak Vik fra 89.), Kent-Are Antonsen – Yaw Paintsil (Lasse Nilsen fra 65.), Runar Norheim – Sakarias Opsahl (Felix Winther fra 65.), Ruben Yttergård Jenssen, Jakob Romsaas (Markus Johnsgård fra 65.) – Vegard Erlien, Lasse Nordås (Jens Hjertø-Dahl fra 90.).

Haugesund (4-3-3): Egil Selvik – Mikkel Hope, Ulrik Fredriksen, Anders Bærtelsen, Claus Niyukuri – Bruno Leite (Sander Innvær fra 76.), Anton Logi Lúdvíksson, Julius Eskesen – Troy Nyhammer (Hlynur Karlsson fra 67.), Sory Diarra, Sebastian Tounekti (Oscar Krusnell fra 90.).

Øvrige resultater: Viking – Brann 1-1, Molde – Kristiansund 2-0, Odd – Sandefjord 2-2, Rosenborg – HamKam 1-0, Tromsø – Haugesund 0-1, Lillestrøm – Bodø/Glimt 0-5.

---