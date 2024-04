Tidligere AaFK-spiller ble pisket av supporter i Saudi-Arabia

Abdallah, som for 11 år siden spilte en sesong for Aalesund, er nå i den saudiarabiske klubben Ittihad. Laget hans tapte 1-4 for Al-Hilal i den saudiarabiske supercupfinalen. Det skjedde i skadefraværet til den brasilianske superstjernen Neymar.

Oppmerksomheten havnet ikke på det sportslige etter kampen, men derimot på bisarre scener på tribunen.

I en video som spres i sosiale medier blir det vist bilder av Hamdallah som kaster vann på en supporter etter en disputt. Da svarer supporteren med å piske den 33-årige marokkaneren med det som av visse medier beskrives som et langt belte og av enkelte som en pisk.

Etter to raske rapp mot Hamdallah trådte andre supportere til og fikk avverget at situasjonen eskalerte ytterligere.

Hamdallah var i Marokkos VM-tropp i 2022 og fikk flere innhopp, deriblant i semifinalen mot Frankrike.