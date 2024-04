Fotballstjerner boikottet TV-kanal etter støtende uttalelse – ekspert måtte legge seg flat

Burgos kommenterte kvartfinalekampen mellom Paris Saint-Germain og Barcelona for den spanske TV-kanalen Movistar.

Etter å ha sett bilder av Barcelonas supertalent Lamine Yamal som trikset med ballen, sa Burgos at 16-åringen vil «ende opp i et lyskryss» hvis karrieren skulle falle sammen. Det ble tolket dit hen at eksperten mente Yamal måtte ty til tigging om penger kombinert med å utføre triks.

Spanske medier var ikke imponert over kommentaren, og Burgos ble tvunget til å be om unnskyldning etter at begge lags spillere boikottet intervjuer med Movistar etter kampen i protest.

– Det var en kommentar som ikke hadde som formål å såre noen, men hvis noen følte seg støtt, beklager jeg offentlig, sa Burgos på direkten.

– I disse tider må man tilpasse seg alt, og det er det vi gjør, la han til.

Burgos var tidligere Diego Simeones assistenttrener i Atlético Madrid.

Senere publiserte Burgos også en uttalelse på sin Instagram-konto. Der gjentok han budskapet sitt.

– Det var ikke min intensjon å såre Lamine Yamal på noen måte, heller ikke klubben Barcelona, spillerne, Uefa eller Movistar Plus der jeg jobber, skrev Burgos.

– Jeg spøkte med ferdighetene hans og hyllet hans kvaliteter, ikke på noe vis handlet det om etnisitet eller sosial klasse, fortsatte TV-eksperten.

Movistar ba også om unnskyldning for kommentaren rettet mot Yamal.

Barcelona-spilleren, som er 16 år, ble onsdag den yngste i historien til å spille i en kvartfinale i Champions League. Yamal har tatt La Liga med storm denne sesongen.