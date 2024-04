Haaland kritiseres: – Men har det noe å si?

Det ble kun én avslutning for Haaland i Madrid. Jærbuen står med null mål på tre kamper mot storklubben. Ifølge Sky Sports er Real Madrid motstanderen Haaland har spilt mot flest ganger uten å score.

Det ble med 20 berøringer på ballen. Ni pasninger. To av dem kom på den siste tredjedelen. Men har det noe å si?

Det spørsmålet stiller Lewis Jones seg. Han jobbet blant annet med analyse i Sky Sports.

«Haaland vil alltid okkupere motstandere som ikke kan «skru seg av» med ham rundt seg. Men hans manglende involvering i denne kampen var til tider ganske svimlende», skriver Jones.

– Hadde ikke skjedd uten Haaland

Phil Foden, Jack Grealish og Bernardo Silva var mer involvert rundt den høyreiste spissen. I tillegg: Alle tre Citys mål ble scoret fra utenfor 16-meteren.

«Men har Haalands tendens til å forsvinne i bakgrunnen noen betydning? Er de virkelig et bedre lag uten ham? Det er spørsmålet vi har stilt om Haaland siden han signerte. Uansett hva svaret er, så forsvinner ikke spørsmålet», skriver Jones.

Manchester Evening News-skribent Joe Bray følger opp med å hevde at han så det som vil gå upåaktet hen hos kritikerne.

Han påpeker at Haaland stoppet lynraske Vinicius Junior, og like etter skapte han plass for Fodens perlemål.

«Det hadde ikke skjedd uten Haaland, men det vil ikke komme med i den uunngåelige kritikken som vil komme hans vei», skriver Bray.

– Synes han var veldig dårlig

Sky Sports har gitt Haaland 6 på børsen, det samme som seks av hans medspillere. Manuel Akanji var svakest med 5, ifølge nettstedet.

Haaland får 5 av Manchester Evening News: «Tilbød ingenting på topp da han tapte for mange dueller mot (Antonio) Rüdiger», skriver avisen.

Tidligere toppspiller Rafael van der Vaart var ikke nådig i sin dom av nordmannen:

– Jeg synes han var veldig dårlig. Hvis han ikke scorer, er han ganske unyttig, sa van der Vaart på Ziggo Sport.

Neste oppgave for Manchester City er hjemme mot Luton til lørdag.





(©NTB)