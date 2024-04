Franske myndigheter øker sikkerheten før CL-kamp etter IS-trussel

– Sikkerheten vil bli betraktelig forsterket, sa Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin tirsdag ettermiddag.

Darmanin sa under et pressemøte at trusselen kommer fra en gruppe koblet til IS.

Paris Saint-Germain – Barcelona spilles onsdag kveld.

Tidligere tirsdag opplyste flere medier, blant andre den spanske avisen Marca, at det er kommet en terrortrussel mot flere mesterligakamper som skal spilles denne uken.

Darmanin opplyste at trusselen var kommet mot samtlige fire kamper i Champions League.

Tirsdag kveld skal Martin Ødegaards Arsenal opp mot Bayern München. I den spanske hovedstaden møtes Real Madrid og Manchester City.

Den siste kampen er mellom Atlético Madrid og Borussia Dortmund.