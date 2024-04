Rüdiger vil temme Haaland igjen: – Ser fram til en ny duell

Tirsdag møtes de to igjen når lagene spiller den første av to kvartfinaler i Champions League i Madrid. Returkampen spilles i Manchester uken etter.

For to år siden møttes lagene og de to i semifinalen i den samme turneringen. Da endte det med at Real Madrid tok seg til finalen på dramatisk vis selv om Manchester City vant 4-3 på eget gress. Sist år møttes lagene igjen i semifinalen, og denne gangen var det Citys tur til å triumfere på mektig vis.

De to kampene i fjor er de eneste gangene Rüdiger har spilt mot Haaland. I den ene kampen var midtstopperen innbytter. Nordmannen maktet ikke å score i de to oppgjørene.

– Jeg ser virkelig fram til en ny duell mot ham (Haaland). Det er disse kampene du drømmer om, og det er fantastisk å være en del av dette om det er mot Erling Braut Haaland eller hvem som helst annen, sier tyskeren til Uefas nettsider.

Rüdiger poengterer at Manchester City har flere kvalitetsspillere enn nordmannen.

– Det er ikke bare Haaland. Han er åpenbart en god spiss, men de har flere. Jeg ser fram til disse kampene uavhengig av hvem vi møter, sier Rüdiger.

31-åringen kom til Real Madrid fra Chelsea i 2022 og sier at han har opplevd en helt annen fotballkultur enn det han var vant til.

– Med all respekt for alle klubbene jeg har spilt for, de har alle vært gode, men du kan ikke sammenligne dem med Real Madrid. De har vunnet 14 titler i europacupen. Det handler alltid om å vinne Champions League. Det er aldri snakk om noe annet.

