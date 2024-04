Athletic Bilbao-jubel etter 40 år – vant cupfinalen på straffespark

Baskerklubben og dens tilhengere kunne dermed feire klubbens første tittel på 40 år.

Athletic Bilbao dominerte finalen mot Mallorca i Sevilla, men etter 120 minutter sto det 1-1. Dani Rodriguez ga Mallorca ledelsen med sin scoring etter hjørnespark i det 21. minutt, men Ohian Sancet utlignet tidlig i 2. omgang.

I straffesparkkonkurransen reddet Bilbao-keeper Julen Agirrezabala straffesparket fra Manu Morlanes, mens Nemanja Radonjic ikke traff målet.

Athletic Bilbaos straffeskyttere gjorde ingen feil og scoret på fire av fire. Alex Berenguer satte inn den avgjørende straffen.

Det brøt en rekke på seks tapte finaler for Athletic Bilbao, de to siste i 2021 (både for 2019-20-sesongen og 2020-21-sesongen).

Bare Barcelona har flere Copa del Rey-titler med 31. Real Madrid har 20.

