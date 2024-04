Haaland brøt måltørken da City snudde til seier borte mot Palace

Haaland scoret gjestenes tredje mål i kampen midtveis i annen omgang. Fulltrefferen var av det enkle slaget på åpent mål etter pasning fra kampens store spiller Kevin De Bruyne.

Scoringen var Haalands første siden han satte inn 3-1-målet i mesterligakampen mot FC København 6. mars.

Siden den gang har Haaland vært målløs både på klubb- og landslag. Det har avstedkommet kritikk mot nordmannen fra blant andre Manchester United-legenden Roy Keane.

City-manager Pep Guardiola slo hardt tilbake mot vurderingene.

Jean-Philippe Mateta sendte Palace opp i en tidlig sjokkledelse lørdag da han kom alene med City-keeper Stefan Ortega etter svakt forsvarsspill av gjestene. John Stones og Ruben Dias var på etterskudd ved den anledningen.

Fikk kjeft

City-stjernene fikk det glatte lag av Viaplay-ekspert Nils Johan Semb etter baklengsmålet.

– Se hvor svak Stones er der, og se hvor sen Dias er til å oppfatte situasjonen. Det er stryk av Stones og stryk av Dias, mens det er terningkast seks av Mateta, sa han.

Etter et snaut kvarter utliknet den belgiske midtbanestjernen De Bruyne med et kremmerhus av et skudd fra skrå vinkel. Drømmetreffet var av det særdeles vakre slaget.

Tidlig i annen omgang sendte så unggutten Rico Lewis bortelaget foran med 2-1 fra kloss hold, og deretter skrudde City på motoren ytterligere et hakk.

Haaland gjorde 3-1, før De Bruyne hamret inn 4-1 med sitt 100. City-mål etter flott angrepsspill. De fleste av gjestenes farligheter kom fra venstrekanten, der Jack Grealish var meget god.

På tampen reduserte innbytter Odsonne Edouard til 2-4 for hjemmelaget.

Bobb-tillit

Seieren betyr at City legger press på gullrivalene Arsenal og Liverpool. Haaland og lagkameratene er nå a poeng med sistnevnte, som møter Manchester United søndag.

Onsdag var både Haaland og De Bruyne benket hele kampen da Aston Villa ble rundspilt med 4-1. Det var andre gang denne sesongen at Haaland ble plassert på benken.

Mot Burnley i januar fikk han 19 minutter som reserve etter å ha vært ute med skade en periode.

Oscar Bobb fikk også sjansen i Citys startoppstilling lørdag. De lyseblå er inne i en periode med tett kampprogram. Det tvinger manager Guardiola til å fordele belastningen på hele troppen.

– Det er en fin mulighet for en ung gutt med utrolige egenskaper, sa Guardiola om Bobb før lørdagens bortekamp.

Nordmannen spilte samfulle 90 minutter. Phil Foden, som scoret tre ganger mot Villa i midtuken, var henvist til benken lørdag.

Førstkommende tirsdag venter storkamp mot Real Madrid i kvartfinalen i Champions League for Haaland og lagkameratene i City.

