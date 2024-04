Aalesund påførte Start nytt tap – Levanger ny serieleder

Moss ledet 1. divisjon etter første serierunde, men fikk det knalltøft på bortebane i Levanger. De nyopprykkede trønderne ledet 4-0 til pause, før Sanel Bojadzic fastsatte resultatet til 5-0 etter hvilen med sin annen scoring for dagen.

Levanger topper dermed 1. divisjon etter to runder.

Veteranen Bendik Bye var et angrep alene for Ranheim i møte med Sandnes Ulf. 34-åringen scoret alle tre målene for trønderne i 3-1-seieren på hjemmebane.

Bassekou Diabate scoret sitt første mål for Stabæk og ble matchvinner i 1-0-seieren over Bryne. 16 år gamle Sebastian Olderheim noterte seg for sin annen målgivende på like mange kamper.

Aalesund vant 3-1 på bortebane mot Start i 1. divisjon, mens Sogndal vant med samme sifre over Mjøndalen. Vålerenga slo Raufoss 2-1 borte.

Aalesund og Sogndal er blant fem lag som ligger på fire poeng. Levanger, Vålerenga og Stabæk er de tre andre.

