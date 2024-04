Stolt Reiten blir kaptein mot Finland: – Absolutt ikke noen Roy Keane

Reiten er en av spydspissene i en skadeskutt norsk tropp i første samling i EM-kvalifiseringen. Finland venter hjemme fredag, deretter Nederland på bortebane i neste uke.

– Det blir et ekstremt stolt øyeblikk for meg å få lov til å lede laget i morgen. Jeg gleder meg masse, sier Reiten til NTB om ansvaret hun har fått av den ferske landslagssjefen Gemma Grainger.

– Hvilken kapteinstype kan vi vente oss? Er du en Martin Ødegaard eller en Roy Keane?

– He-he, absolutt ikke noen Roy Keane. Jeg ønsker å være meg selv, jeg, og jeg tror ikke så mye kommer til å forandre seg. Jeg liker å ha det artig og smile og kose meg. Og å hjelpe til med å få ut det beste av dem rundt meg, Jeg kommer nok til å fortsette å være den jeg er.

Felles ansvar

Erfaring fra 439 landskamper er regnet bort med forfallene til Maren Mjelde, Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Frida Maanum. Reiten, som selv har 88 A-landskamper fra før, kjenner ikke på noe ekstra press på egne skuldre, men mener alle må ta sin del av ansvaret.

– Det gir en mulighet for alle andre til å steppe opp. Vi har gode spillere og gode ledere. Vi må bare ta litt mer ansvar, alle sammen. Det tror jeg vi skal klare å få til.

– Er Finland et lag dere skal slå?

– Man ser i damefotballen at nivået har økt voldsomt de siste årene. Det finnes ikke enkle kamper lenger. Det er selvfølgelig en kamp vi ønsker å vinne. Det er en ny start på en ny kvalifisering til et mesterskap vi ønsker å være i. Så det blir viktig for oss å få en god start.

Skremmende Maanum-episode

Trolig blir det tøffere i neste kamp mot Nederland, som ligger på 8.-plass på Fifa-rankingen og er en liten gruppefavoritt.

Også den kampen går uten Frida Maanum. Arsenal-spilleren falt om på banen i ligacupfinalen mot Reitens Chelsea nylig, og det er fortsatt ikke avklart når hun er spilleklar igjen.

– Det var en skikkelig ubehagelig og skremmende opplevelse for oss, og helt sikkert for henne også. Jeg har ikke snakket så mye med henne annet enn rett etter kampen. Det satte en støkk i oss, og fotball blir veldig uvesentlig i forhold, sier Reiten, som ikke vil mase på lagvenninnen.

– Jeg har ikke snakket mer med Frida, nei. Jeg tenker at det kanskje har vært tøffe dager for henne. Jeg regner med at hun har hatt fullt opp med sitt, og så trenger og hun litt ro og tid, og så håper jeg vi ser henne snart.