Fotballtopper vil søke om pyro-dispensasjon: – Totalforbud fungerer ikke

– NFF, klubbene og supporterne har jobbet med et rammeverk for bruk av pyro i trygge rammer på stadion som vi nå ønsker å få godkjent av regjeringen og myndighetene, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

Det er per i dag totalforbud mot pyro på norske fotballtribuner. Etter møtet med deler av regjeringen torsdag, skal det nå sendes inn søknad om dispensasjon for bruk av pyroeffekter. Til stede på møtet var blant andre justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Dispensasjonen de søker om er å anse som et pilotprosjekt. En eventuell tillatelse vil bli gitt for en tidsbegrenset periode og evaluert underveis. Det skal sørge for trygge rammer rundt bruken av pyro. Cato Haug, som er styreleder i Norsk Toppfotball, mener en godkjenning av pyrobruk er viktig av to grunner.

– Punkt én er at det er en viktig del av supporterkulturen. Punkt to er at det i dag er et totalforbud, og det fungerer ikke, sier han.

