Dommersjefen lover skeptikerne VAR-fortgang: – Overbevist

Hauge deler VAR-oppsummeringen i to: det tekniske og avgjørelsene.

– Det tekniske har fungert over all forventning, sier Hauge til NTB etter eliteserieåpningen.

Han er også godt fornøyd med avgjørelsene som ble tatt av dommerne i samspill med VAR rundt om på de forskjellige arenaene.

– Vi er fornøyd med at alt fungerte. Dommer og VAR kommuniserer veldig godt sammen. Vi har ikke de store feilene etter at VAR og dommer har snakket sammen. Enten har VAR rettet opp dommer, eller så har dommer rettet opp VAR.

Tidsbruk

Supporternes VAR-motstand har vært blant de heteste temaene i vinter. Tidsbruken har vært blant det som har vært hardest kritisert.

10 av de 32 toppklubbene i norsk fotball ønsker å fjerne VAR. De øvrige 22 er enten nøytrale eller ønsker å beholde teknologien.

I kampen mellom Tromsø og Brann oppsto det to situasjoner hvor flere mente at det tok for lang tid. Først da Brann ble tildelt straffespark, deretter ved en annullert scoring.

– Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han skal bruke så lang tid, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen om dommer Sigurd Smehus Kringstad om straffesituasjonen.

Må gjøres riktig

Hauge uttaler seg om den annullerte scoringen og erkjenner at det tok litt for lang tid.

– I denne situasjonen ser vi at vi var oppe i litt over to minutter totalt med bruk av monitor også, forteller Hauge.

– Det er klart at tid er noe vi jobber med hele tiden. Men jeg er overbevist om at jo mer rutine vi har, jo fortere går det med tanke på tid.

Dommersjefen presiserer likevel viktigheten av å gjøre ting riktig og ikke haste for mye. Det er også tilbakemeldingen fra klubbene.

– Vi har besøkt alle eliteserieklubbene. Alle spillerne og trenerne påpeker til oss at kvaliteten må prioriteres før tiden. Så at man ikke slurver for å ta ned tiden.

Per nå brukes VAR i fire typer situasjoner i norsk fotball: Mål (inkludert offside), straffespark, direkte rødt kort og feil identitet på spiller som gis gult eller rødt kort.

Innrømmelse

En av de største snakkisene fra sesongåpningen i Eliteserien var i Fredrikstad hvor FFKs Stian Stray Molde fikk gult kort av dommer Rohit Saggi. Dommeren fikk beskjed om å se på situasjonen på nytt, men det gule kortet ble stående. Som regel har slike situasjoner ført til en utvisning.

– Vi har analysert i etterkant at VAR ikke skulle anbefalt ham bort på skjermen, sier Hauge.

– Det tas med til erfaring og læring til kommende kamper, legger han til.

Runde to i Eliteserien starter lørdag med Bodø/Glimt mot Viking. Seks kamper spilles søndag.

– Vi gjør ingen store justeringer inn til denne runden, opplyser Hauge.









