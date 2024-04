Arnekleiv vant NM-gull og kongepokal i skiskyting

Arnekleiv fra Dombås hadde en bom på liggende skyting og var til slutt 13,6 sekunder foran sølvvinner Maren Sofie Brännare-Gran.

Julie Tronerud Kvelvane fra Voss leverte feilfri skyting for første gang og tok bronsen 14,4 sekunder bak vinneren.

– Det gikk bra den første runden, men det ble utrolig tungt på den siste. Jeg er også fornøyd med min stående skyting. En god følelse å få til den, sa NM-vinneren til NRK.

Hun lot seg også imponere av de to juniorene som fulgte henne nærmest på seierspallen.

– To juniorer som tar medaljer i NM. Det er bare å bøye seg i hatten og støvet og gratulere, sa Arnekleiv.

– Det er ganske spesielt når det er snakk om senior-NM. I dag var det skytingen som gjorde at det endte så bra, sa junioren og toeren Brännare-Gran.

– Jeg hadde ikke forventet det, sa Kvelvane.

Gro Njølstad Randby, som imponerte på 10-kilometeren under NM i langrenn med sølv, satte standarden i rennet fra startnummer to. Men to strafferunder på stående skyting kostet dyrt og sendte henne et stykke ned på resultatlisten.

Landslagsløperne Ingrid Tandrevold og Karoline Knotten stilte ikke til start på NM-sprinten.

