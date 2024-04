Liverpool slapp med skrekken etter gigatabbe og drømmescoring mot tabelljumboen

Merseyside-klubben tok dermed tilbake tabelltoppen fra Arsenal, som følger to poeng bak. Manchester City er ytterligere ett poeng bak i gullkampen.

Etter at begge lags keepere hadde stått i fokus på de to første målene, var det verdensmester Alexis Mac Allister som fikset Liverpool-seieren med et prosjektil av et skudd. I sluttminutter fastsatte Cody Gakpo resultatet.

Det var Sheffield United som kom best ut fra start. Etter bare to minutter kunne James McAtee bare bredside ballen i mål, men i stedet satte han lærkula rett på Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher.

På den påfølgende corneren var gjestene igjen nære da Auston Trusty stusset innlegget mot bakre stolpe, men der var det ingen som klarte å sette pannebrasken på ballen.

Kjempetabbe

Men der Sheffield sløste med sjansene, var Darwin Núñez offensiv og heldig på en tabbe fra Sheffield-keeper Ivo Grbic. Kroaten skulle gjøre et langt utspark, men banket heller ballen opp i Liverpool-spissen. Ballen spratt så inn i nettmaskene bak sisteskansen.

– For en kjempetabbe av Grbic. Det er akkurat sånn man ikke kan holde på når man prøver å ikke rykke ned, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Det er verdens dårligste keeperspill. Det er så du får hjerteinfarkt bare du sitter og ser på det, istemte kollega Lars Tjernås.

Liverpool holdt på ledelsen i en snau time, men fullstendig mot spillets gang headet Gustavo Hamer inn utligningen mellom beina på Kelleher. Ballen gikk via Conor Bradley og ble registrert som selvmål.

– Fasit

Etter scoringen gjorde Jürgen Klopp en rekke endringer som å ta ut spillere som Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Joe Gómez og Dominik Szoboszlai. Inn kom Harvey Elliott, Andrew Robertson, Curtis Jones og Cody Gakpo.

Det var likevel ingen av innbytterne som gjorde seg tellende, men heller Mac Allister som limte 2-1-scoringen i krysset etter 77 minutter.

– Det der er fasit, utbrøt Tjernås.

Seks minutter før full tid var Mac Allister nære å kopiere scoringen på et frispark, men denne gang gikk ballen i tverrligger og ut. Ved full tid fikset likevel Gakpo 3-1-seier da han headet inn et innlegg fra Robertson.

Søndag er det duket for et skikkelig storoppgjør når Liverpool skal gjeste erkerival Manchester Uniteds Old Trafford. Liverpool har ikke vunnet borte mot Manchester-klubben siden oktober 2021. Da ble det 5-0-seier.

