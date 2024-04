Frida Maanum mister også landskampen mot Nederland: Ingen hjertefeil

Norges Fotballforbund opplyste om avbudet torsdag. Fra før var det kjent at Maanum ikke kom til å bli klar til fredagens oppgjør mot Finland.

Godt samarbeid

– Vi har hatt utmerket kommunikasjon med Arsenal. Deres medisinske apparat har gjort en vurdering av hva som er best for Frida, og det avgjørende her er naturligvis Frida Maanums helse, sier landslagssjef Gemma Grainger.

– Vi vet hun er i de beste hender og blir tatt godt vare på i Arsenal, og vi ser fram til å ønske henne velkommen tilbake på landslaget når det er mulig, fortsetter hun.

Ingen hjertefeil

Noen minutter før fotballforbundets pressemelding kom også Arsenal med en statusoppdatering. Der opplyste London-klubben at det ikke er funnet noen feil med Maanums hjerte etter at hun har blitt undersøkt av to kardiologer.

Det var fem minutter på overtid av 2.-omgangen at Maanum falt om og ble liggende urørlig på gresset. Hun fikk raskt medisinsk behandling, og etter en stund ble hun fraktet ut på båre med oksygenmaske.

Arsenal scoret sent i ekstraomgangene og slo Chelsea 1-0.

Norge starter jakten på EM-sluttspillet i 2025 hjemme mot Finland førstkommende fredag. Deretter venter Nederland på bortebane 9. april.