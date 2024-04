Guardiola med sarkastisk tirade mot kritikerne: – Jeg er den berømte på laget

Etter 0-0-affæren mot Arsenal valgte Guardiola å ta Grealish til side og gi ham en gjennomgang av hvordan han bedre kunne ha angrepet tittelrivalens backlinje.

Både TV-eksperter og supportere har i ettertid kritisert Guardiola og hevdet at han holder slike samtaler med spillerne ute på banen fordi han liker å vise seg fram for kamera, skriver Daily Mail.

– Jeg gjør det for kamera, for egoet mitt. Jeg er den berømte personen på laget, men det anerkjennes ikke, så jeg trenger kameraene for egoet mitt slik at jeg kan sovne med en utrolig tilfredsstillelse, sa Guardiola og fortsatte:

– Det er derfor jeg gjør det. Jeg prøver alltid å kritisere spillerne og la dem føle hvor dårlige de er, særlig når Erling (Haaland) scorer tre mål. Det er jeg som skal ha komplimentene, ikke de (spillerne). Det er derfor jeg bruker kameraene for å gjøre det der.

– Rådet mitt til dere er å ikke filme oss, så blir det ikke noe problem.

Guardiola og City skal ut i nok en viktig kamp mot Aston Villa onsdag kveld. City ligger tre poeng bak Liverpool og to bak Arsenal når ni seriekamper gjenstår.

