Caroline Graham Hansen ikke på Norges trening – NFF varsler kunngjøring

Medieansvarlig Henning Sverdrup opplyser til NTB at Norges Fotballforbund (NFF) vil komme med en kunngjøring innen kort tid.

Da vil det også komme en oppdatering rundt Arsenal-spiller Frida Maanum. Hun kollapset i helgens ligacupfinale mot Chelsea og var ikke å se da Norges tropp samlet seg i Oslo denne uken.

Fra før er det klart at Lyon-stjernen Ada Hegerberg ikke er med på grunn av en skade. Kaptein Maren Mjelde er heller ikke med.

I Graham Hansens siste kamp for Norge, 3-0-seieren over Kroatia i februar, fikk hun en skade i hamstringen. To uker etter var hun tilbake på banen igjen og har spilt stort sett alt. Hun fullførte 90 minutter i returoppgjøret mot Brann i Champions League sist uke, mens hun i helgens kamp mot Levante spilte 22 minutter.

Etter kampen mot Finland fredag skal Norge opp mot OL-klare Nederland på bortebane 9. april. De to kampene er starten på EM-kvalifiseringen.

