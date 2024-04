Brighton med Premier League-rekord – viser til milliardoverskudd

Brighton hentet inn mye penger på spillersalg i 2022/23-sesongen. Blant annet er Alexis Mac Allisters overgang til Liverpool, Marc Cucurella til Chelsea og Yves Bissouma til Tottenham med i beregningen.

På disse tre spillersalgene skal Brighton ha sittet igjen med rett under to milliarder, melder The Athletic.

Overskuddet på 1,6 milliarder er markant høyere enn sesongen før, da klubben satt igjen med 327 millioner.

Tottenham hadde den tidligere PL-rekorden på 113 millioner pund (1,54 milliarder kroner) i 2018.

– Vi har nå en solid plattform til å fortsette å gjøre fremskritt på banen, investere i troppen og forbedre opplevelsen for våre supportere, sier klubbdirektør Paul Barber, ifølge The Athletic.

Brighton vil trolig også denne sesongen kunne vise til svært grønne tall. Da skal nemlig Moises Caicedos rekordovergang til Chelsea (1,5 milliarder kroner) bokføres.

Brighton-eier Tony Bloom har de siste årene spyttet store summer inn i klubben, og trolig vil overskuddet dermed gå til å tilbakebetale deler av det.

Brighton er nummer ni i årets PL-sesong når det gjenstår ni kamper.

