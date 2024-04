Glimt-kapteinen forlenget til 2028

Kontrakten kom i boks før serieåpningen mot Fredrikstad i helgen, opplyser klubben.

– Det kjennes veldig bra ut. Jeg er på et veldig godt sted personlig, men også karrieremessig. Jeg føler at Glimt er en klubb som er i voldsom utvikling, og vi har vært det over tid nå. Jeg ser fortsatt muligheter til å utvikle oss enda mer, og det har jeg lyst til å være en del av, sier Berg.

Berg og co. serieåpnet borte mot Fredrikstad med 2-0-seier.

– Klubben er ekstremt glad for å få på plass en ny og lengre avtale med Patrick. Det viser at klubben er et attraktivt sted å spille fotball, sier sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen.