Sørloth-mål til ingen nytte – jakter toppscorertittelen i La Liga

Sørloth satte inn sitt 14. mål da han fikk avslutte fra rett utenfor 16-meteren etter fem minutters spill i annen omgang. Ballen fant hjørnet bak Atletico-keeper Jan Oblak.

Kun en håndfull spillere har score flere mål enn Sørloth i La Liga denne sesongen. Real Madrids Jude Bellingham, Osasunas Ante Budimir og Girona-spiller Artem Dovbyk topper med 16 hver.

Deretter følger Getafes Borja Mayoral med 15. Atletico Madrid-spissen Alvaro Morata har i likhet med Sørloth 14.

Bak seg på listen har nordmannen sterke navn som Robert Lewandowski (13) og Vinicius Junior (12).

– En eventyrlig sesong for Sørloth. Det har lugget for han i dag. Mange svake touch og ikke mye involvert, men her sitter både mottaket og avslutningen som et skudd, sa TV 2-kommentator Endre Lübeck etter mandagens scoring.

Sørloth, som også har slått fem målgivende pasninger i årets ligasesong, står i tillegg med tre fulltreffere i Villarreals kamper i europaligaen.

Axel Witsel sendte gjestene i en tidlig ledelse, før Sørloth utliknet. Tre minutter før full tid prikket Atletico Madrids Saul ballen i hjørnet bak Villarreals danske keeper Filip Jørgensen. Dermed gikk seieren til bortelaget fra hovedstaden.

Atletico Madrid er nummer fem på tabellen, mens Villarreal ligger på niendeplass.

