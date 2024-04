Blytung smell for Karadas og Start – slik gikk serieåpningen i Obosligaen

Dermed ble det ikke debuten den ferske Start-treneren Azar Karadas ønsket seg. Nordfjordingen måtte fortvilet se Bryne ta ledelsen ved Duarte Moreira etter en gedigen keepertabbe av Jasper Torkildsen etter 19 minutter.

Bare fire minutter senere vartet vertenes Andreas Dybevik opp med en perlescoring. Han skrudde ballen opp i vinkelen til 2-0.

Det skal sies at Start hadde åpnet kampen småfriskt med to målsjanser, men oppgjøret endret karakter etter 1-0-målet. Bryne var best inn mot pause og ledet fortjent.

Start-spiss Alagie Sanyang burde ha scoret etter timen, men hans heading fra kort hold gikk like utenfor mål. Han scoret derimot på overtid, men det hjalp lite. Det endte 1-3 etter at Moreira også hadde scoret i annen omgang for vertene.

Uavgjort mellom storlag

I Ålesund var det storkamp mellom to av lagene som rykket ned fra Eliteserien i fjor, Aalesund og Stabæk. Vertene var best og styrte mot en fortjent seier takket være Isaac Atangas scoring etter 71 minutter. På tampen dukket imidlertid innbytter William Wendt opp og fikset 1-1 og uavgjort for gjestene.

Egersund er også ny i 1. divisjon etter opprykk sist sesong. De gulkledde overrasket stort i serieåpningen ved å slå fylkesrival Sandnes Ulf 4-3 på bortegress.

Stian Michalsen scoret to ganger før pause og bidro sterkt til at gjestene ledet 3-1 halvveis. Veteranen Tommy Høiland reduserte etter 63 minutter, men et nytt bortemål av Andreas Helmersen trygget trepoengeren for Egersund. Høilands scoring på overtid ble et trøstemål.

Oslo-skuffelse

For Lyn ble det et brutalt møte med 1. divisjon, der laget spiller for første gang siden konkursen i 2010. Borte mot Moss tapte de klart etter scoringer av Kristian Strande, Bo Hegland og Sebastian Pedersen.

Mjøndalen ledet lenge 1-0 hjemme mot Raufoss etter scoring allerede i kampens andre minutt. På overtid kvitterte Kebba Badjie for gjestene og sikret uavgjort.

Det ble 2-1-seier til Kongsvinger hjemme mot Ranheim som følge av en snuoperasjon etter pause.

Vålerenga skuffet med 1-1 hjemme mot Sogndal, mens Åsane og Levanger spilte 2-2 på Vestlandet.

---

Kampfakta

Obosligaen, 1. serierunde

Aalesund – Stabæk 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Isaac Atanga (72), 1-1 William Wendt (89).

3944 tilskuere.





Bryne – Start 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Duarte Moreira (20), 2-0 Andreas Dybevik (24), 3-0 Moreira (79), 3-1 Alagie Sanyang (90).

1995 tilskuere.





Kongsvinger – Ranheim 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 John Hou Sæter (17), 1-1 Vegard Leikvoll Moberg (75), 2-1 Harald Holter (90).

1923 tilskuere.





Mjøndalen – Raufoss 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Mats Pedersen (2), 1-1 Kebba Badjie (90).

Rødt kort: Alie Conteh (80), Mjøndalen.

1221 tilskuere.





Moss – Lyn 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Kristian Strande (37), 2-0 Bo Hegland (70), 3-0 Sebastian Pedersen (87).

3012 tilskuere.





Sandnes Ulf – Egersund 3-4 (1-3)

Mål: 0-1 Stian Michalsen (21), 1-1 Vajebah Sakor (23), 1-2 Henrik Elvevold (40), 1-3 Michalsen (43), 2-3 Tommy Høiland (64), 2-4 Andreas Helmersen (74), 3-4 Høiland (90).





Vålerenga – Sogndal 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Erik Flataker (37), 1-1 Daniel Håkans (69).

9164 tilskuere.





Åsane – Levanger 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Einar Iversen (14), 1-1 Sanel Bojadzic (str. 43), 1-2 Bojadzic (48), 2-2 Erling Myklebust (78).

449 tilskuere.

---