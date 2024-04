Ancelotti før storkampen mot Haalands City: – Åpenbar fordel for oss

Pep Guardiolas mannskap skal nemlig i aksjon hjemme mot Champions League-jaktende Aston Villa allerede førstkommende onsdag. De lyseblå skal i tillegg til hovedstaden og møte Crystal Palace tre dager senere.

Tirsdag neste uke møtes Real Madrid og Manchester City til det første av to oppgjør i mesterligaens kvartfinale. Mens City skal spille to kamper før den tid, har de hvitkledde fra Spania kampfri.

– De har ni dager på å forberede seg. Ni dager! De har ingen kamper før vi møter dem. Jeg har bedt om én dag ekstra for spillerne mine, men det er ingen sjanse. Når dere ber meg komme med forslag til endringer i kampoppsettet, gir jeg min mening, men bare glem det. Det er tøft for spillerne mine, særlig når motstanderen ikke er i samme situasjon, raste Guardiola før kampen mot Arsenal.

Etter Real Madrids 2-0-seier mot Athletic søndag kveld fikk Carlo Ancelotti spørsmål om Guardiolas tirade mot det tette kampprogrammet.

– Jeg kan forstå han godt. De har et tettere og tøffere program, så for oss ser det bra ut. Det er åpenbart en liten fordel for oss, men det kommer ikke til å påvirke kampen, sa Ancelotti ifølge Marca.

Real Madrid og Manchester City har møtt hverandre i semifinalen i Champions League de to siste sesongene. I 2021/2022 tok spanjolene seg til finale, før Erling Braut Haaland og City fikk revansj i fjor.

