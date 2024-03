Liverpool snudde til seier mot Brighton – la press på City og Arsenal

Seieren bringer Jürgen Klopps mannskap opp på 67 poeng, tre og fire poeng foran henholdsvis Arsenal og Manchester City. De to sistnevnte barker sammen til storkamp i Manchester senere søndag.

Rødtrøyene fra Merseyside fikk det imidlertid ikke enkelt mot Roberto De Zerbi og Brighton.

Allerede etter halvannet minutt spilt på Anfield hamret tidligere Arsenal- og Manchester United-spiller Danny Welbeck gjestene i føringen med et kjempetreff.

– Et klokkerent treff, og han pisker den i langhjørnet. Kelleher er helt sjanseløs, sa Pål André Helland i Viaplay-studioet.

Snaue tjue minutter før hvilen fant Mohamed Salah rekkekamerat Luis Diaz med pannebrasken, og etter en berøring fra en Brighton-forsvarer landet den perfekt hos colombianeren. Den tidligere Porto-spilleren ekspederte ballen i mål.

Salah-scoring

I løpet av førsteomgangen var både Salah og Darwin Núñez nære nettkjenning, men det sto 1-1 til pause.

Drøyt halvveis ut i den andre omgang mønstret vertene et kunstangrep, og Salah kunne til slutt enkelt rulle inn 2-1 for vertene. Det var egypterens niende scoring mot Brighton.

– De tråkler og bearbeider, river og sliter, og plutselig står Salah helt alene. Der bommer han ikke, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Kort tid etterpå trodde Diaz at han hadde scoret sitt andre og Liverpools tredje, men scoringen ble avvinket for en marginal offside. Med kun få minutter igjen å spille var tidligere Liverpool-spiller Adam Lallana nære ved å utligne, men skuddet gikk utenfor. Dermed ble alle poengene igjen på Anfield.

Før helgens serierunde skilte det bare ett poeng mellom Arsenal, Liverpool og Manchester City i den intense gullkampen i Premier League.

Les også: Arteta med skadeoppdatering før storkampen mot City – nøkkeltrio kjemper mot klokken

Skadetrøbbel

Klopp har vært nødt til å håndtere mye skadetrøbbel denne sesongen. Særlig på backplass har tyskeren vært nødt til å rotere på konstellasjonene en god håndfull ganger, og søndag manglet både Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson. Den sterke backduoen har vært tilgjengelig samtidig i kun ni seriekamper denne sesongen.

Jürgen Klopp er inne i sine siste to måneder som Liverpool-trener etter at han i januar gjorde det kjent at han gir seg i rollen etter inneværende sesong. 56-åringen har trollbundet Anfield-publikummet i løpet av sine nesten ni år i klubben, og tyskerens imponerende CV i England inneholder blant annet én Premier League-tittel, én mesterligatittel og to ligacuptrofeer.

Om fire dager tar Liverpool imot tabelljumbo Sheffield United hjemme på Anfield, før erkerival Manchester United venter på Old Trafford neste søndag.

Les også: Ajer reddet Brentford fra United-ran åtte minutter på overtid: – Syk kamp