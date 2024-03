Arsenal fikk med seg poeng i kjedelig toppkamp på Etihad: – Et sjakkparti

Tidligere søndag snudde Liverpool til seier og tok tre poeng hjemme mot Brighton på Anfield. Rødtrøyene fra Merseyside leder nå Premier League med to poeng ned til Arsenal. City følger ytterligere ett poeng bak.

Søndagens kamp mellom Erling Braut Haalands City og Martin Ødegaards Arsenal bar preg av to lag som for enhver pris ønsket å unngå nederlag.

Haaland utkjempet blant annet en intens duell med Arsenal-midtstopper Gabriel Magalhães. Med få minutter igjen å spille ville nordmannen ha straffe etter en duell med brasilianeren. Sistnevnte rettet i stedet noen gloser mot jærbuen.

Etter kampslutt fortsatte diskusjonene mellom de to kamphanene, før de omsider ga hverandre en klem.

– De to som nullet hverandre mest ut var Haaland og Gabriel. De fortsetter å gjøre det etter kamp. Sånn skal det være. Det skal være temperatur i toppkamper, og så skal man være gode venner etterpå, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland etter kampen.

Sju minutter ut i oppgjøret rullet gjestene fra London opp et fint angrep, og på bakerste stolpe var tidligere City-spiller Gabriel Jesus nære ved å skape trøbbel for Stefan Ortega. Dessverre for brasilianeren gikk avslutningen utenfor.

– Et sjakkparti

Like før klokken passerte et kvarter fikk vertene en stor sjanse etter hjørnespark, men David Raya avverget muligheten. To godt organiserte lag maktet ellers å nullstille hverandre, og det sto 0-0 til pause i Manchester.

– Det er et sjakkparti vi har vært vitne til her mellom to stormestere i Pep Guardiola og Mikel Arteta, sa Viaplays Jan Åge Fjørtoft i pausen.

I løpet av de første ti minuttene etter pause var begge de to lagene frampå, men verken Mateo Kovacic eller Jesus fant veien til nettmaskene. Mot slutten av oppgjøret la City press på Arsenal, men det ble ingen scoringer i Manchester. Like før slutt fikk Haaland seg en smell i hodet, men jærbuen kom seg på beina igjen etter noen få minutter.

Spøkefull Guardiola

De lyseblå fra Manchester har vunnet ligaen tre sesonger på rad, og Pep Guardiolas mannskap jakter en historisk fjerde strake tittel. Det har ingen lag klart i den moderne Premier League-æraen.

– Erfaringen gir deg 3-0 før kampen er i gang, spøkte spanjolen i et intervju med Sky Sports.

Før helgens serierunde skilte det bare ett poeng mellom Arsenal, Liverpool og Manchester City i den intense gullkampen i Premier League.

Ny skade i forsvarsleddet

Guardiola måtte klare seg uten den viktige forsvarsduoen John Stones og Kyle Walker i søndagens kamp.

– Det er viktige spillere. Alle trenere vil ha spillerne sine tilgjengelig, men dette er dessverre noe som skjer i løpet av en sesong, sa Guardiola før kampen.

Underveis i førsteomgangen føyde nederlandske Nathan Aké seg inn på de lyseblås skadeliste.

Mikel Artetas Arsenal-mannskap hadde vunnet åtte strake ligakamper før søndagens kamp i Manchester. Dermed var rødtrøyene fra London i førersetet i gullkampen i forkant av helgens runde.

– Man ønsker å være i denne situasjonen, og da må vi gå for det, sa Arteta i et intervju med Sky Sports før avspark.

