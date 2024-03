Offsideplassert Botheim åpnet målkontoen da Malmö knuste Norrköping

Botheim startet på topp og trengte ikke mer enn 32 minutter før han scoret sitt første Allsvenskan-mål. Reprisene viste imidlertid at nordmannen sto i en ganske klar offsideposisjon, men det er ikke VAR i den svenske ligaen.

Fra før hadde spissmakker Isaac Kiese Thelin sendt gjestene i ledelsen. Sebastian Nanasi, Søren Rieks og Stefano Vecchia sendte Malmö opp i 5-0-ledelse, før Botheim ble byttet av etter 82 minutter.

To minutter før full tid satte Isak Andri Sigurgeirsson inn vertenes eneste scoring for dagen.

Lasse Berg Johnsen (Malmö) og Daniel Eid (Norrköping) spilte også hele kampen for sine respektive lag.

Botheim signerte i slutten av januar for Malmö etter å ha spilt for Serie A-klubben Salernitana siden sommeren 2022.

Før lørdagens Allsvenskan-debut hadde 24-åringen allerede rukket å notere seg med tre mål på fire cupkamper for blåtrøyene. To av de kom da han sikret cupfinalebillett i 4-0-seieren over Halmstad for et par uker siden.

