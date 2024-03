Berges Burnley rappet poeng mot Chelsea tross rødt kort

Det skjedde etter at Lorenz Assignon laget straffe og fikk sitt annet gule kort sent i den første omgangen. Samtidig ble Burnley-manager Vincent Kompany tildelt det røde kortet for store protester.

Straffesparket satte Cole Palmer sikkert i mål, og da så det ut til at nedrykkstruede Burnley skulle få det tøft i London.

Men bare noen minutter ut i annen omgang kunne de juble. Josh Cullen scoret et flott mål og utlignet.

Utligning

I etterkant presset Chelsea hardt, og tolv minutter før slutt ble Palmer tomålsscorer, men heller ikke den ledelsen skulle de få beholde lenge. Bare tre minutter senere stanget Dara O'Shea ballen i mål for gjestene, som jublet hemningsløst.

Chelsea har slitt stort i årets sesong og ligger på ellevteplass med ti kamper igjen.

Burnley ligger nest sist på 19.-plass og har fire poeng opp til Nottingham Forest på trygg plass.

Nottingham Forest spilte 1-1 mot Crystal Palace lørdag. Kampen var lagets første siden de fikk fire poeng trekk for brudd på ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft. Det førte til at de ble sendt til nedrykksplass.

Luton-tap

Med uavgjortresultatet er de tilbake på trygg grunn med bedre målforskjell enn Luton, som tapte 1-2 mot Tottenham.

Sisteplass Sheffield United så lenge ut til å overraske mot Fulham, men en ellevill redningsaksjon fra gjestene sikret 3-3. Sheffield har sju poeng opp til trygg grunn.

Bournemouth slo Everton 2-1 ved hjelp av en scoring fra Dominic Solanke og selvmål av Séamus Coleman.

