Gledelig skadenytt for Man United – stjerneduo tilbake i trening for City

Det uttalte United-manager Erik ten Hag på en pressekonferanse fredag. Han gikk ikke i detalj rundt hvilke spillere som er spilleklare, men sa følgende om Martinez:

– Ja, det er en sjanse (for at han er tilbake). Vi har savnet ham hver kamp, fordi han kommer inn i laget med en ro. Samtidig har han en vinnermentalitet, og han uttrykker dette veldig tydelig. Det er et veldig viktig bidrag.

Martinez har ikke spilt siden han ble skadd mot West Ham 5. februar. Det er også usikkerhet rundt Casemiro, Jonny Evans og Harry Maguire. Sistnevnte måtte av med skade i Englands landskamp mot Brasil nylig.

– Det er spillere som kommer tilbake (til Brentford-kampen). Det er tilbake på treningsfeltet og på lagtrening. Vi har én trening til før kampen, men det mest sannsynlige er at vi får noen spillere tilbake i troppen, sier Ten Hag ifølge Manchester Evening News.

Walker og Stones ute mot Arsenal

Ederson og Kevin De Bruyne er blant Manchester City-stjernene som har klart å bli kvitt skadeproblemene før storoppgjøret mot Arsenal i Premier League.

Fredag bekreftet også Pep Guardiola at De Bruyne trolig er tilgjengelig når Mikel Artetas mannskap kommer på besøk søndag ettermiddag. Begge måtte stå over kampene med sine respektive landslag på grunn av skade.

– Kevin er utrolig viktig for oss. Han har vært gjennom en tøff sesong, og han har vært ute i lang tid. Han trente veldig bra i går, så vi får se i løpet av de neste dagene hva vi gjør, sa Guardiola.

Spanjolen opplyste også om at Ederson er i solid bedring.

Sky Sports publiserte torsdag flere videoklipp fra treningsfeltet til de lyseblå. Der var både Ederson, De Bruyne, Jack Grealish, Manuel Akanji og Matheus Nunes til stede. Samtlige har vært regnet som usikre til helgens kamp.

Klare er imidlertid ikke den engelske forsvarsduoen Kyle Walker og John Stones. De pådro seg begge skader i løpet av landslagsoppholdet. Ifølge Guardiola er Walkers skade trolig mer omfattende enn tilfellet er for Stones.

Kun ett poeng skiller Arsenal, Liverpool og Manchester City når ti serierunder gjenstår av årets Premier League-sesong. Liverpool tar imot Brighton på egen hjemmebane søndag.

I midtuken skal Arsenal spille hjemmekamp mot nedrykkstruede Luton. Manchester City får besøk av Champions League-jagende Aston Villa, mens Liverpool tar imot tabelljumbo Sheffield United.

Les også: Skal du se mye sport på tv i påsken? Her er live-guiden