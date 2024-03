Alonso blir værende i Leverkusen: – Overbevist om at dette er riktig

Alonso opplyste selv om avgjørelsen på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Det har vært en sesong med mange spekulasjoner angående framtiden min. Det har vært travelt, og jeg ønsket å bruke landslagspausen til å reflektere. Sist uke hadde jeg en veldig god samtale med Leverkusen, og jeg informerte dem om at jeg blir værende, sa Alonso.

42-åringen har gjort underverker med serieleder Leverkusen i løpet av halvannet år som hovedtrener. Laget er fortsatt ubeseiret i Bundesliga denne sesongen etter 26 kamper, og med kun åtte serierunder igjen er avstanden ned til Bayern München hele ti poeng.

– Jeg føler ikke at jobben min her er ferdig, og jeg ønsker å hjelpe de unge spillerne med å fortsette å utvikle seg. Akkurat nå er jeg overbevist om at dette er riktig for meg, fortsatte Alonso.

I løpet av januar og februar ble det gjort kjent at både Jürgen Klopp (Liverpool) og Thomas Tuchel (Bayern) er ferdig som hovedtrenere i sine respektive klubber til sommeren. Alonso har i lang tid vært nevnt som mulig erstatter i begge klubber.

Torsdag hevdet imidlertid velinformerte The Athletic at både Liverpool og Bayern har fått signaler om at Alonso ønsket å fortsette som Leverkusen-sjef.

– Klubben har vært veldig støttende, og jeg føler at jeg er på riktig sted, slår Alonso fast.

Bayerns ærespresident Uli Hoeness har også uttalt at han trodde det ville bli vanskelig å lokke spanjolen vekk fra klubben han har ledet siden oktober 2022.

