Lyon til CL-semifinale uten Hegerberg – Cascarino tomålsscorer mot Benfica

– Ada er ikke klar til kampen. Vi tar det dag for dag, sa Lyon-trener Sonia Bompastor før kampen på spørsmål om Hegerbergs skade.

Delphine Cascarino, som nylig var tilbake etter en korsbåndskade, tok ansvar i Hegerbergs fravær og scoret hjemmelagets to første mål. Kadidiatou Diani økte to ganger på overtid.

Eugénie Le Sommer sto i sin 400. kamp for Lyon bak ledermålet i det 43. minutt. Hun presset keeper Lena Pauels på et tilbakespill fra Lais Araujo og vant ballen. Hun hadde ikke ideell vinkel for å avslutte, men dyttet ballen ut til Cascarino, som lobbet den i mål bak to forsvarere.

Likevel var det uavgjort til pause, for Benfica svarte umiddelbart. En vakker stikkball fra Kika Nazareth sendte Lucia Alves fram på siden, og Marie Alidou skled hennes innlegg i mål til sin niende mesterligascoring for sesongen.

Gjorde alt

I det 51. minutt gjorde Cascarino alt selv etter at hun plukket opp ballen ti meter inne på motstanders halvdel og langt ute til venstre. Hun førte ballen i høyt tempo og avsluttet med et skudd i hjørnet fra 20 meter.

Lyon møter enten erkerival Paris Saint-Germain eller svenske Häcken i semifinalen. PSG leder 2-1 før torsdagens returkamp på hjemmebane.

På overtid gjorde Diani 3-1 fra kort hold etter at Lindsey Horan nikket ballen ned til henne. På overtid av overtiden ble hun tomålsscorer da et klareringsspark traff henne og spratt i mål.

Lyon har vunnet mesterligaen åtte ganger, hvorav seks siden Hegerberg kom til klubben i 2014. Hun har scoret 63 mesterligamål, flere enn noen annen kvinne.

Les også: Barcelona sløste med sjansene, men rodde i land seier over Brann

Skadetrøbbel

Forrige kamp for Hegerberg var cupsemifinalen mot Fleury 9. mars, da hun måtte ut før halvspilt første omgang. Lyon tapte den kampen etter straffesparkkonkurranse.

Siden har den norske stjernen mistet storseirene mot Fleury (4-0) og Lille (7-0) i serien, samt begge kampene mot Benfica.

Hegerberg har 12 seriemål for Lyon denne sesongen, og fem mål på seks mesterligakamper.

Torsdag offentliggjør Gemma Grainger sin tropp til Norges to første EM-kvalifiseringskamper mot Finland og Nederland.

Før landslagssamlingen skal Lyon møte Le Havre i seriekamp søndag.

Les også: Reiten sentral da Chelsea slo Ajax 3-0 borte i mesterligaen