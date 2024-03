Hareide kan slukke Ukrainas EM-drøm: – Sympatiserer med dem

Ukraina er på papiret hjemmelaget, men på grunn av den russiske invasjonen spilles kampen i Wroclaw i Polen.

Krigen i hjemlandet fyller naturlig nok tankene til de ukrainske spillerne. Det bekreftet landssjef Sergij Rebrov på pressekonferansen før kampen.

– Jeg har sett hvordan spillerne sitter på telefonene sine for å se hva som har skjedd i Ukraina. Det er tungt for dem, fordi de har familie der, sa Rebrov.

Mandag ble Ukrainas hovedstad, Kyiv, rammet av et russisk missilangrep. Angrepet kom etter en helg der Russland angrep Ukrainas strømnett.

– Denne kampen er veldig viktig for oss for å hjelpe folkene våre, og for å bidra med noen følelser. Jeg har fortalt spillerne våre å gjøre det de elsker og hva de kan på banen. Tirsdag må de fokusere på kampen og ikke tenke på andre ting, sa landssjefen.

Islands norske landssjef, Åge Hareide, uttrykte sin sympati med det ukrainske folket, men ønsker å fokusere på spillet på banen.

– Som et demokratisk land sympatiserer vi med Ukraina. Som mange andre land har Island tatt imot ukrainske flyktninger. Men vi er idrettsutøvere, og vår oppgave er å fokusere utelukkende på fotball, sa Hareide.

– Ukraina er sterke. Men det er finale på tirsdag, og det er ingen favoritt i slike kamper. Jeg ser på det som en 50-50-kamp, men hvis folk anser Ukraina som favoritter, kan det legge press på dem. Det kan kanskje være til vår fordel, fortsatte han.

Det er de tre siste plassene til sommerens fotball-EM som blir avgjort tirsdag kveld. I tillegg til møtet mellom Ukraina og Island, skal Wales opp mot Polen, mens Hellas møter Georgia.