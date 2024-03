Aursnes-kompis tror på Norge-retur: – Har en følelse av at han ikke er ferdig

I forbindelse med sitt seneste landslagsuttak informerte trener Ståle Solbakken om at Benfica-spiller Aursnes har takket nei til å spille for Norge.

Det kom som en stor overraskelse på de fleste. Aursnes begrunnet det blant annet med at han ønsker «mer tid og frihet til å prioritere andre ting».

Pedersen og Aursnes har vært på samme lag til sammen 88 ganger for Molde, Feyenoord og Norge.

– Det er kjipt at han ikke er her. Det er en veldig god fotballspiller og en flott gutt. Jeg har et nært forhold til ham, sier en åpenhjertig Pedersen til NTB.

Pedersen selv måtte melde forfall på grunn av skade fredag etter bare noen dager på samling.

Tror på comeback

– Forstår du avgjørelsen hans?

– Både ja og nei. Han tenker sikkert at han vil ha litt mer fri. Som fotballspiller er egentlig landslagsoppholdene de eneste pausene du kan få. Ellers er det to-tre uker på sommeren før det er sesongoppkjøring igjen. Så det går jo i ett. Han har sikkert følt ekstra på det siden han kom til Benfica, for de har jo vært i Champions League og spiller to kamper i uka nesten hele året. Så på den måten kan jeg forstå det, forklarer Sassuolo-spiller Pedersen.

23-åringen tror likevel ikke vi har sett det siste av Aursnes i landslagsdrakt.

– Jeg er ennå såpass ung at jeg har det overskuddet. Men han begynner å nærme seg 30-årene. Kanskje han tenker at han akkurat nå vil ha litt tenkepause og få hentet seg litt inn. Men jeg har en følelse av at han ikke er ferdig på landslaget.

– Jaså?

– Ja, han trenger bare noen pauser nå, men når han ser at vi begynner å nærme oss VM, så er han nok i troppen, sier Pedersen med et lurt smil.

– Mister flere spillere

TV 2s fotballekspert Morten Langli synes Aursnes' Norge-nei er synd for landslaget og utdyper:

– Og med Aursnes mister du ikke bare én spiller, du mister flere, for han er så anvendelig. Han har vel spilt både indreløper, som anker og på kanten for Norge. Og jeg tror at med ulike kampbilder og skader underveis, så er det en veldig bra spiller å ha i troppen, sier Langli til NTB.

– Han har også hatt noen veldig gode landskamper, der han tok med seg nivået fra Champions League inn på landslaget. Så det er selvfølgelig synd å miste ham, men vi må bare respektere valget hans. Og når noen forsvinner, så dukker det opp noen nye.

