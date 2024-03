Terland ordnet viktig Brighton-seier – Chelsea slet seg til tabelltopp

Med Guro Bergsvand i midtforsvaret og Terland på topp kom Brighton under tidlig i 2. omgang, men vendte til 2-1-ledelse med mål av Madison Haley og Katie Robinson.

Leicester utlignet i det 84. minutt, men ett minutt senere scoret Terland sitt 12. seriemål for sesongen etter at Robinsons innlegg ble lagt til rette for henne av Haley.

Med seieren klatret Brighton forbi både Everton og Leicester og sa mer eller mindre farvel til bunnstriden.

Jevnt i toppen

Chelsea er tilbake på tabelltopp etter å ha slitt seg til 2-0 over West Ham. Aggie Beever-Jones scoret allerede i det 2. minutt med assist fra Lauren James, og ledelsen sto seg selv om West Ham hadde flere kjempesjanser og fikk et mål feilaktig annulert for offside.

Erin Cuthbert trygget seieren i det 88. minutt da hun dempet et hjørnespark på brystet og knallet ballen opp i nettaket.

2-0-seieren betyr at Chelsea passerte poenglike Manchester City på målforskjell. Chelsea har 36 plussmål, City 34.

Guro Reiten satt på Chelsea-benken helt til det 82. minutt, da hun kom inn for Johanna Rytting Kaneryd, mens Maren Mjelde heller ikke søndag var i troppen.

Sent, men godt

Helgens siste kamp mellom Aston Villa og Arsenal ble utsatt 45 minutter på grunn av trafikkproblemer som forsinket Frida Maanum og hennes lagvenninner i London-laget på reisen til Birmingham. Gjestenes vinnermål kom også sent i 3-1-seieren.

Villa ledet ved pause etter at Ebony Salmon scoret i det 35. minutt. Tidligere Arsenal-stjerne Jordan Nobbs var involvert i det fine forspillet.

Den fortjente utligningen kom i det 54. minutt ved Victoria Pelova, som satte inn en keeperretur etter Alessia Russos skudd. Maanum var svært involvert i sin midtbanerolle, og ti minutter senere skjøt hun i stolpen.

Vanvittig press

Det ble opptakt til et vanvittig Arsenal-press, der keeper Anna Leat gjorde redning på redning før Lotte Wubben-Moy i det 84. minutt nikket inn 2-1 på innlegg fra Russo. Stina Blackstenius fastsatte resultatet.

Arsenal på 3.-plass er seks poeng bak tetduoen fem serierunder før slutt, men åtte poeng foran Liverpool.

Tidligere søndag spilte Celin Bizet Ildhusøy en time og kom til et par gode sjanser da Tottenham vant 1-0 borte mot Bristol City. Beth England scoret målet allerede i det 2. minutt.

Sophie Román Haug spilte hele kampen for Liverpool i det målløse byderbyet mot Everton.

