Mikkelsen klar for Bodø/Glimt: – Det har vært viktig å føle seg så ønsket

Det bekrefter klubben i sine mediekanaler.

Fredag meldte flere medier at klubbene var enige om det økonomiske rundt en overgang for 23-åringen. Nå er også Mikkelsen enig med Glimt om de personlige betingelsene.

– Det kjennes veldig bra ut å være her. Jeg kjenner bare at gleder meg til å komme i gang, begynne å trene og møte guttene, sier Mikkelsen.

– Det har vært lærerrikt i Sverige. Jeg har fått mange kule opplevelser, og er takknemlig for tiden jeg har hatt i Hammarby. Så vil jeg si at jeg har vokst utrolig mye på den tiden. Både på og av banen, så jeg føler absolutt at jeg har tatt steg som fotballspiller, og mer enn det i tillegg, legger han til.

Den tidligere Tromsø-spilleren gikk til Hammarby foran forrige sesong. Der ble det med to mål på 26 kamper før han er tilbake i norsk fotball.

Mikkelsen blir gjenforent med flere spillere fra tiden sin i Tromsø i Bodø og avslører at han har pratet med flere av de før han tok avgjørelsen om å signere for Glimt.

– Jeg har snakka en del med dem, og hørt mye positivt om klubben. Det er kanskje det jeg så etter, det de har i Glimt med tanke på opplegg og treningskultur. Så er det ikke til å legge skjul på at Glimt er på et såpass høyt nivå, kanskje det beste laget i Skandinavia, så det er kult og stort å kunne spille på et så høyt nivå, sier Mikkelsen.

Han sier han har følt seg svært ønsket på Aspmyra.

– Det har vært en viktig faktor å føle seg så ønsket av klubben og trenerteamet. Jeg føler det var en veldig bra match og et bra tidspunkt for meg å ta det steget som jeg gjør nå. Jeg vet det kommer til å bli bra. Som sagt er jeg bare klar for å komme i gang, sier angrepsspilleren.

Glimt har tidligere i vinter forsterket seg med flere profilerte spillere. Både Håkon Evjen, Jens Petter Hauge og Jostein Gundersen har sluttet seg til de gulkledde.

