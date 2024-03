Zuccarello-assist da Wild tapte for avdelingsrival Blues

Brandon Saad ble overtidshelten for gjestene, mens Jordan Kyrou scoret hattrick.

Zuccarello hadde assist på Marco Rossis 3-2-mål i 2. periode. Kirill Kaprizov sendte pucken til nordmannen, som ventet ut Blues-forsvaret før han sendte pucken inn foran mål. Der traff den skøyta til Rossi og gikk i nettet.

Det var Zuccarellos 56. målpoeng på 61 kamper denne sesongen. Han står med totalt 629 målpoeng i sin NHL-karriere.

Jake Neighbours sendte gjestene i ledelsen i 1. periode før Marcus Johansson utlignet for Wild i starten av periode nummer to.

Nær scoring

Rossi sendte så Wild opp i 2-1, men bare minuttet senere sørget Kyrou for at lagene var like langt igjen. Deretter fikk Zuccarello assist da Wild på ny gikk opp i ledelsen, og i etterkant kom nordmannen til flere gode muligheter til å score selv, men pucken ville ikke i mål.

Wild tok med seg 3-2 inn i garderoben før siste periode. I starten av tredje periode kom «Zucca» til nok en sjanse, men pucken smalt i stolpen.

Det utnyttet Blues like etterpå da Kyrou utlignet nok en gang, og med ti minutter igjen sendte han Blues opp i ledelsen. Fem minutter før slutt utlignet Brock Faber og sendte kampen til forlengning.

Der fikk Rossi en kjempesjanse til å avgjøre, men Blues-keeper Jordan Binnington slo pucken unna med en sterk redning.

Mellom beina

Like etter ble Saad matchvinner da han kjempet seg inn foran mål og satte pucken mellom beina på veteranen Marc-Andre Fleury i Wilds mål.

Wild har fire poeng opp til Vegas Golden Knights på den siste sluttspillplassen med elleve kamper igjen av grunnspillet. Regjerende Stanley Cup-mester Golden Knights har imidlertid to kamper mindre spilt enn Zuccarello og co. Blues er tre poeng foran Wild i kampen om plass i sluttspillet.

Neste kamp for Wild er hjemme mot San Jose Sharks natt til fredag.

