Stjerneskuddet Bobb tar den rollen han får: – Favorittposisjonen min er tatt de neste 15 årene

Bobb lyser opp når han snakker om starten på seniorkarrieren med Norge sist høst. Han var med på samlingene i oktober og november og fikk spilletid i alle fire kampene.

– Jeg elsket det. Jeg har vært med på fire kamper, og det har vært en opplevelse. Det er så kult å få representere landet sitt, sier han til NTB på pressetreff foran kampene mot Tsjekkia og Slovakia.

– Føler du at du har spilt deg inn i elleveren?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at med alle skadefri så er det ganske vanskelig å presse seg inn i startelleveren. Men på de to siste samlingene har det vært litt småskader og noen forfall, sier den sympatiske Oslo-gutten.

Ødegaard får velge

Bobbs karriere har tatt av siden i sommer. Han ble hentet opp i Manchester Citys A-stall og har spilt mer enn ventet. Nå kjemper den anvendelige spilleren på flere fronter med klubblaget og har ambisjoner om å hjelpe Norge til VM.

– Hvis jeg ser tilbake på mars 2023, så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle være her nå. Men når ting skjer, og etter hvert som man opplever mer og mer, så føles det mer naturlig. Men klart, om jeg ser fra sommeren og til nå, så virker det surrealistisk.

– Hvor vil du spille for landslaget?

– Jeg tror favorittposisjonen min er tatt de neste 15 årene av Martin (Ødegaard). Å spille ved siden av ham hadde vært veldig kult, men der er det også mye konkurranse. Høyrekanten hadde vært kult … så lenge jeg spiller framme, og helst litt til høyre, kanskje på kanten eller midten, sier han før han konkluderer:

– Jeg tar det jeg får og der jeg kan bli brukt.

Med VM i sikte

Sjansen for EM-sluttspill var i praksis ute allerede før Bobb kom inn i A-landslaget. Nå starter en ny epoke der fotball-VM i Nord-Amerika i 2026 er målet, og 20-åringen kan merke at det sitrer i hele Norge-gjengen.

– VM er hovedfokuset og det store målet vårt. Gruppa er nok mer sulten enn noen gang før, i og med at EM røk på et ganske uheldig og stygt vis. Så jeg vil si at motivasjonen er høyere enn noen gang, sier Bobb.

Han tar ikke lett på treningskamper mot Tsjekkia og Slovakia, som for mange kan virke betydningsløse.

– Når man bygger et lag, så teller hvert sekund. Kampene betyr alt. Og med den ambisjonen som er i gruppa, og hvor sterkt vi vil til VM, så ville det vært veldig bortkastet å ikke ta enhver mulighet til å spille kamp mot ganske god motstand seriøst. Jeg tror alle ser på dette som en god sjanse til å gjøre noe bra i starten på dette eventyret, sier Bobb og legger til at han raskt har glidd inn i landslagsmiljøet.

– Jeg henger mye med Antonio (Nusa) og David Wolfe, men alle er veldig fine, altså. Det er en veldig hyggelig og inkluderende gruppe. Det er fint å være her.





(©NTB)