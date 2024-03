Bobbs drømmescoring kunne ikke hindre 1-2-tap mot Tsjekkia

Flere tsjekkere fikk stå alene ved lengste stolpe på et innlegg, og midtstopper David Zima nikket inn utligningen i slutten av første omgang.

Seks minutter før full tid pådro Andreas Hanche-Olsen seg gult kort for å felle innbytter Ondrej Lingr 22 meter fra mål. En annen innbytter, David Barak, la ballen til rette og skrudde den i krysset.

Erling Braut Haaland hadde en enorm sjanse til å sende Norge foran på stillingen 1-1 tidlig i 2. omgang, men keeper tok fram en redning fra øverste hylle, og Haaland måtte gå målløs av banen på et snaut halvfullt Ullevaal.

Han kom til flere sjanser på den lite imponerende gressmatta, men skjøt over eller utenfor på de beste mulighetene utenom kjempesjansen i det 53. minutt.

Heller ikke andre nordmenn greide å utnytte sjansene til å avgjøre kampen, og Norge har fortsatt bare én seier mot Tsjekkia, og nå fem tap, etter lagenes niende møte.

Bortedrakter

Norge kom på banen ikke i de omdiskuterte, for ikke å si utskjelte, nye hjemmedraktene, men i bortedraktene som har fått en mye bedre mottakelse.

Tsjekkia fikk spille i sine røde hjemmedrakter på Ullevaal, men det var Norge som på hjemmelagets vis grep taktpinnen og la press på gjestene.

Motstanderen virket godt forberedt på hvordan Norge ville angripe på venstresiden. Høyreback David Doudera ble med hver gang Alexander Sørloth søkte innover på banen, og høyrekant Mojmir Chytil falt tidlig og langt tilbake for å demme opp for Fredrik Bjørkans offensive løp.

På motsatt side hadde ikke tsjekkerne noe umiddelbart svar på Oscar Bobbs ferdigheter. Han hadde lurt venstreback Jaroslav Zeleny flere ganger allerede da han i det 20. minutt utfordret ham, danset mellom ham og Pavel Sulc og hamret ballen i nærmeste hjørne.

Sjanser

Det lekre solomålet ga Norge en fortjent ledelse. Laget hadde dominert kampen og skapt flere gode sjanser og mange halvsjanser. Den største sjansen utenom scoringen kom i det 12. minutt, da Ødegaard spilte fram Kristoffer Ajer på høyresiden. Det flate innlegget fant Haaland åtte meter fra mål, men direkteskuddet føk over.

Tsjekkia virket mest opptatt av å forsvare seg til 1-0, men så viste laget at det kan angripe også, og ikke minst kontre. Snaut to minutter etter Bobbs scoring svidde Lukas Provod hanskene til Ørjan Nyland med et hardt skudd. Nyland ga en farlig retur, men blokkerte avslutningen til Patrik Schich.

Nyland måtte i aksjon igjen etter en drøy halvtime, igjen på en avslutning fra Schich. Norge hadde flere egne kontringsmuligheter som ikke ble utnyttet godt nok, og i det 37. minutt utlignet Tsjekkia etter dårlig norsk forsvarsspill.

Helt alene

Tomas Soucek rykket forbi Bjørkan etter at et innlegg ble dårlig klarert, og ved lengste stolpe sto umarkerte tsjekkere i kø for å nikke i mål. Det var midtstopper David Zima som stanget inn 1-1.

Norge mistet grepet spillemessig i slutten av den første omgangen, og da var det Tsjekkia som styrte på Ullevaal.

Kristian Thorstvedt hadde et godt innhopp ved pause, og det tok mindre enn tre minutter før han ble spilt gjennom av Sørloth og tvang keeper Jindrich Stanek til en flott refleksredning.

Enda bedre var redningen fem minutter senere, da Haaland knuste Zima i lufta og nikket hardt fra kloss hold på et innlegg fra Sørloth. Utrolig nok greide Stanek å komme i veien for ballen.

I begynnelsen av 2. omgang var den norske dominansen enda større enn i første, men igjen mistet de norske grepet, og det endte med tap.

Tirsdag kommer et annet EM-klart lag, Tsjekkias naboland Slovakia til Ullevaal. Da jager Ståle Solbakkens menn igjen årets første seier.

---

FAKTA

Landskamp fotball menn i Oslo fredag:

Norge – Tsjekkia 1-2 (1-1)

Ullevaal stadion: 11.891 tilskuere.

Mål: 1-0 Oscar Bobb (20), 1-1 David Zima (37), 1-2 Antonin Barak (85).

Dommer: Willy Delajod, Frankrike.

Gult kort: Alexander Sørloth (29), Andreas Hanche-Olsen (84), Norge.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Oscar Bobb (Aron Dønnun fra 75.), Martin Ødegaard (Hugo Vetlesen fra 86.), Patrick Berg (Kristian Thorstvedt fra 46.), Sander Berge, Alexander Sørloth – Erling Braut Haaland (Jørgen Strand Larsen fra 75.).

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland, Egil Selvik – David Møller Wolfe, Mohamed Elyounoussi, Jesper Daland, Antonio Nusa.

Tsjekkia (4-2-3-1): Jindrich Stanek – David Doudera, Tomas Holes, David Zima, Jaroslav Zeleny (David Jurasek fra 61.) – Tomas Soucek, Ladislav Krejci (Antonin Barak fra 61.) – Mojmir Chytil (Ondrej Lingr fra 73.), Lukas Provod (Michal Sadilek fra 72.), Pavel Sulc (Adam Hlozek fra 61.) – Patrik Schick (Tomas Chory fra 87.).

Ubenyttede reserver: Matej Kovar, Vitezslav Jaros – Adam Gabriel, Matej Jurasek, Tomas Vlcek, Robin Hranac.

---