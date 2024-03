NFF varsler nye VAR-grep

Det forteller dommersjef Terje Hauge til NRK. VAR ble i fjor brukt for første gang i norsk fotball.

– Vi er overbevist om at tidsbruken blir mindre enn i 2023. Samtidig er det viktig at vi har kvalitet, at det ikke går så fort at vi overser vinkler og situasjoner som er nøkkelavgjørelser på fotballkamper. Så kvalitet må komme før bruk av tid, sier Hauge.

Nytt er at det blir plassert kameraer bak begge målene. I fjor var der krav om minst fem VAR-kameraer på hver kamp i Eliteserien, mens det nå øker til seks.

Et annet grep er at VAR-bilder skal kunne vises på storskjerm på arenaene.

– I fjor la vi på plakat over en del situasjoner. Men vi opplever at det her kan bidra til en bedre forståelse og mer informasjon om hva som faktisk blir vurdert, sier prosjektleder Knut Kristvang for VAR-satsingen i NFF.

Han innrømmer at tiltakene også kommer som følge av kritikken mot videodømming. Den har særlig fått hard medfart fra supportermiljøet.

