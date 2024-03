Marerittstart for Tomasson – Sverige fikk bank av Portugal

Portugiserne ledet 4-0 før Viktor Gyökeres fikk inn Sveriges første redusering. Tre minutter senere økte Concalo Ramos til 5-1.

Rafael Leão (24. minutt), Matheus Nunes (33.), Bruno Fernandes (46.) og Bruma (57.) var Portugals øvrige målscorere.

Gustaf Nilsson pyntet på resultatet til 2-5 i siste spilleminutt, men ydmykelsen var likevel et faktum.

Tomasson ble tidligere i år hentet inn som erstatter for Janne Andersson, og for første gang blir Sveriges A-laget for menn ledet av en utenlandsk trener. Dansken var sist trener i Blackburn, og han var også i sin tid assistent under Åge Hareide på det danske landslaget.

Det var et svært offensivt lag Tomasson mønstret torsdag. Han vil spille framoverrettet fotball med høyt press.

– Det er dette her som er risken, sa Sveriges og Norges tidligere landslagstrener Lars Lagerbäck til Viaplay ved halvtid.

Albania er neste motstander for Sverige på Friends Arena i Solna mandag.

