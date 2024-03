Åge Hareides Island én kamp unna EM – snudde til seier over Israel

Det skjer i en finalekamp borte mot Bosnia-Hercegovina eller Ukraina.

Island endte på fjerdeplass og var bak Luxembourg i sin pulje i den ordinære kvalifiseringen, men kan nå likevel ta seg til sommerens mesterskap i Tyskland. Det er mulig fordi islendingene i 2022 gjorde det godt nok i nasjonsligaen til å få en ekstra EM-sjanse.

Det startet ikke godt for Hareides lag i Budapest i Ungarn. Eran Zahavi tok Israel i ledelsen fra straffemerket etter en drøy halvtime. Like før hadde Orri Oskarsson bommet grovt på en keeperretur.

Hareide trengte ikke fortvile lenge. Et fantastisk frispark fra Albert Gudmundsson gikk i mål åtte minutter senere, og to minutter etter skjøt Arnor Ingvi Traustason inn 2-1 via en motspiller.

Israel fikk Roy Revivo utvist og spilte nesten 20 minutter i undertall. Det skjede etter en stygg takling, men israelerne fikk en livline da en handssituasjon ble slått ned på av VAR.

Zahavi prøvde å sette sin andre straffe i samme hjørne som før pause, men denne gangen gikk ballen utenfor. I stedet for ekstraomganger fullførte Gudmundsson sitt hattrick med to nye mål på tampen.

Oppgjøret ble spilt i Ungarn på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.

