Reiten sentral da Chelsea slo Ajax 3-0 borte i mesterligaen

Den norske Chelsea-stjernen fikk en scoring annullert for offside på en lagvenninne etter nesten fire minutters VAR-gjennomgang, men hun lot seg ikke frustrere og leverte rett etter en målgivende pasning til den samme lagvenninnen, Sjoeke Nüsken, som gjorde 2-0.

Reiten var involvert også i det første målet, da hun i det 19. minutt gjenvant ballen rett utenfor 16-meterstreken og spilte til Erin Cuthbert. Sistnevnte kjempet ballen gjennom til Lauren James, som rundet keeper og scoret.

Linjedommeren løftet flagget for offside på James, men den gangen kom VAR Chelsea til unnsetning. Ballen kom nemlig fra motspiller, da klareringssparket fra Kay-Lee de Sanders traff lagvenninne Daliyah de Klonia og spratt rett til James.

Ajax måtte i sin første mesterligakvartfinale greie seg uten sin utestengte kaptein, tidligere LSK- og VIF-spiller Sherida Spitse. For 35.000 tilskuere på Johan Cruijff Arena fikk Ajax den første sjansen med et stolpetreff fra Romee Leuchter, men Chelsea var best.

Treg VAR-vurdering

20 minutter etter ledermålet la James inn fra venstre. Reiten prøvde å ta ballen på hodet, men traff dårlig. Ballen sneiet kneet henne og landet foran beina, og hun hogg til med høyre så ballen føk inn i hjørnet.

Inne i målgården sto Nüsken i offsideposisjon. Hun var ikke i veien for keeper, men kan ha forstyrret stopper Isa Kardinaal, som gjorde et forgjeves forsøk på å redde på strek.

Etter to minutter og 50 minutters VAR-sjekk ble dommer Maria Caputi sendt til sidelinja for selv å se på monitoren og avgjøre om Nüsken påvirket spillet. Det konkluderte hun etter hvert at hun gjorde. Da avgjørelsen falt, hadde det gått tre minutter og 50 sekunder siden ballen gikk i mål.

Slo tilbake

Chelsea-spillerne hang ikke med hodet, heller ikke da James i det 44. minutt ble felt ved dødlinja og Caputi vinket spillet videre. Reiten tok det bokstavelig. Hun startet mot linja, ble spilt fram og slo et perfekt innlegg som Nüsken skled i mål til 2-0.

I det 83. minutt ble Nüsken tomålsscorer da hun nikket inn et innlegg fra Catarina Macario etter et angrep i 12 trekk som uvanlig nok ikke involverte Reiten.

I returkampen må Ajax også greie seg uten sitt 16-årige vidunderbarn Lily Yohannes, som fikk gult kort for å felle Reiten.

Reiten spilte hele kampen. Maren Mjelde var ikke i Chelsea-troppen.

Vinneren møter vinneren av Barcelona og Brann i semifinalen, i kamp om å få spille finale i Bilbao 25. mai.