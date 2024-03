Nyland bekrefter kontraktsforhandlinger med Sevilla: – Jeg har aldri vært bedre

Det bekrefter han overfor NTB på tirsdagens pressemøte med landslagsspillerne. Han nåværende kontrakt strekker seg fram til juli 2025.

– Vi har en dialog med klubben. Det er godt at de vil ha meg med videre. Jeg føler at jeg har levert bra i år, og vi hadde en liten avtale om at dersom jeg kom inn og leverte på dette nivået, så kunne vi ha en god sjanse på å forlenge, sier Nyland og fortsetter:

– Nå trives jeg og familien veldig godt, så det hadde vært veldig godt å fortsette der i noen år til.

19 kamper

Nyland gjorde i fjor sommer overgang fra Leipzig til Sevilla, hvor han har notert seg for 19 kamper mellom La Liga-klubbens stenger. I samme periode har trenerne José Luis Mendilíbar, Diego Alonso og Quique Sánchez Flores ledet klubben.

– Hvem er det som tok initiativ til samtalen om å forlenge?

– Det var først og fremst klubben, og så er det sånn at man må levere på et bra nivå. Jeg har fått tillit under tre forskjellige trenere i klubben i år, så da føler jeg at jeg har levert på et bra nivå, siden de alle velger det samme, svarer Nyland.

– Jeg føler at jeg aldri har vært bedre, så jeg er i god posisjon til det som skal skje videre, fortsetter han.

To privatkamper

Norge innleder landslagsåret med to privatkamper mot Tsjekkia fredag og Slovakia tirsdag i neste uke. Begge kampene spilles på Ullevaal stadion.

Ingen av kampene er tellende, men landslagssjef Ståle Solbakken har innkalt sine beste menn for å få en oversikt før de viktige kampene kommer til høsten, etter årets EM-sluttspill, der Norge ikke er med denne gangen heller.