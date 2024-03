Nottingham Forest trekkes fire poeng i Premier League

Poengtrekket ble bekreftet mandag etter at flere medier meldte om beslutningen litt tidligere.

Minus fire poeng sender Forest under nedrykksstreken i Premier League med ett poeng opp til Luton på trygg plass. Avisen The Guardian skriver at Forest etter all sannsynlighet vil anke.

Premier League anklaget i januar Forest og Everton for brudd på ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft.

Everton ble trukket fra ti poeng i november i fjor, men denne straffen ble redusert til seks etter ankebehandling.

Goodison Park-klubben risikerer samtidig å bli ilagt ytterligere straffepoeng knyttet til siktelsen som ble tatt ut i januar.

Premier League-klubber kan gå med 105 millioner pund i underskudd over tre sesonger, men fordi Forest var i toppdivisjonen i kun ett av årene i vurderingsperioden som ble lagt til grunn, ble deres maksimale tap tillatt å være kun 61 millioner pund, ifølge rapportene.

Den aktuelle vurderingsperioden ble avsluttet med 2022/23-sesongen.

Ifølge Premier League skal Forest-ledelsen ha vedkjent at de brøt grenseverden på 61 millioner pund med hele 34,5 millioner pund.

Kommisjonen som har vurdert Nottingham-saken har angivelig tatt i betraktning en rekke formildende faktorer. Den konkluderte blant annet med at klubben viste «eksepsjonelle samarbeidsevner» gjennom hele prosessen.

Premier League har tidligere sagt at prosessen med å se på regelbruddene bør «avsluttes senest og om mulig før 24. mai», som er fem dager etter den siste serieomgangen i Premier League.